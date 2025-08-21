Wall Street Bitcoin'i temel yatırım aracı olarak görmeye başladı - Son Dakika
Kripto Para

Wall Street Bitcoin'i temel yatırım aracı olarak görmeye başladı

21.08.2025 12:24
Varlık yönetim devi Bitwise, Bitcoin'in önümüzdeki 10 yıl boyunca yüzde 28 yıllık getiri sağlayarak altın, hisse senedi ve tahvilleri geride bırakacağını açıkladı. Kurumsal talep patlarken spot ETF'ler 146 milyar dolar hacme ulaştı. Şirket hazineleri de 80 milyar dolar Bitcoin biriktirdi.

Kripto para dünyası tarihinde çığır açan bir rapor yayınlandı. Bitwise Asset Management yatırım müdürü Matt Hougan tarafından kaleme alınan analiz, Bitcoin'in geleneksel varlıkları geride bırakacağını öngörüyor. En dikkat çekici nokta ise 2017'den 2024'e kadar hiç kurumsal talep alınmazken sadece 2024'te 12 platform talebinin gelmiş olması.

Bitwise: Bitcoin 10 Yılda Tüm Geleneksel Varlıkları Geçecek

Varlık yöneticisi Bitwise'ın açıkladığı 10 yıllık projeksiyon, Bitcoin'in yıllık yüzde 28 bileşik büyüme oranı sağlayacağını vurguluyor. Rapor, Bitcoin'in fiyat dalgalanmalarının kademeli olarak azalacağını öngörürken büyük varlık sınıflarıyla düşük korelasyon göstereceğini vurguluyor.

Analistin değerlendirmesine göre, spot Bitcoin ETF'lerinin lansmanı ve ulusal hesap platformlarında onaylanması sonrasında, Bitcoin ikincil bir araçtan temel portföy bileşenine dönüştü.

Spot ETF'lerin başarısı çarpıcı boyutlarda gerçekleşti. Ocak 2024'te piyasaya sürülen bu ürünler, Blockchain verilerine göre Bitcoin'in 21 milyon arzının neredeyse yüzde 7'sini biriktirdi.

Kurumsal Bitcoin yatırımları da rekor seviyelere ulaştı. Strategy'nin 629.376 Bitcoin rezerviyle öncülük ettiği halka açık şirketler, toplam 80 milyar doların üzerinde varlık biriktirdi.

Bitwise, önümüzdeki hafta JPMorgan, PIMCO, BlackRock ve Vanguard gibi Wall Street devleriyle detaylı kıyaslamaları içeren tam raporunu yayınlayacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Wall Street, Kripto Para, Bitcoin

