Wall Street devleri Bitcoin düşüşünün nedeni açıkladı

BlackRock ve VanEck'in art arda gelen raporları aynı sonuçta buluşuyor. Fiyattaki sert gerileme, kripto para tezinin çöktüğü anlamına gelmiyor. BlackRock düşüşü aşırı kaldıraç ve sermayenin yapay zeka fonlarına kaymasıyla açıklıyor. VanEck ise takip ettiği 12 tasfiye sinyalinden 8'inin yandığını belirterek düşüşün son ayına girildiğini savunuyor.

Bu değerlendirmeler, Bitcoin'in olağandışı bir sessizliğe gömüldüğü döneme denk geldi. 30 günlük gerçekleşen volatilite yıllık yüzde 42'ye inerek varlığın S&P 500 ile arasındaki oynaklık farkını tarihin en düşük düzeyine çekti. Eskiden hisse senetlerinden beş kat sert dalgalanan Bitcoin, artık dar bir banda sıkıştı.

Durgunluğun arkasında iki yönlü bir kilit var. Strategy ve MARA gibi şirketlerin hazine satışları ile madenci satışları yükselişlere tavan koyuyor. Buna karşılık son aylarda neredeyse tümüyle eriyen spekülatif kaldıraç, tasfiye zincirlerini devre dışı bırakarak düşüşü de sınırlıyor. Strategy 2026'da yaklaşık 7 bin Bitcoin sattı. Yıllarca elindeki tek bir Bitcoin'i bile satmayacağını söyleyen şirket için bu sert bir geri dönüş oldu.

BLACKROCK ÇÖKÜŞÜ KALDIRACA BAĞLADI

BlackRock'un raporu, çöküşün hemen öncesinde piyasanın ne kadar kırılgan olduğunu ortaya koyuyor. Ekim 2025'te vadeli açık pozisyon 90 milyar doları aşmıştı ve bunun yüzde 80'i 125 kata varan kaldıraç sunan yurt dışı sözleşmelerden oluşuyordu. Geçen ekimde ABD yönetiminin yeni Çin tarifelerini açıklamasıyla tek günde 20 milyar dolarlık pozisyon tasfiye oldu ve Bitcoin haziranda 60 bin doların altına indi.

Firma bu tabloyu yapısal talep kaybı değil döngüsel bir rotasyon olarak okuyor. BlackRock'un dijital varlıklar başkanı Robert Mitchnick, artan kamu borcu karşısında Bitcoin'in küresel bir parasal alternatif ve portföy çeşitlendiricisi olma gerekçesinin değişmediğini savundu.

VanEck ise düşüşün sonuna yaklaşıldığına işaret ediyor. Firmanın izlediği 12 tasfiye sinyalinden 8'i şu anda yanıyor ve düşüş 11. ayına girdi. Geçmiş düşüş dönemlerinde tepeden dibe ortalama 12,7 ay geçtiği için olası dip eylül-kasım aralığına denk geliyor. VanEck, FTX, Celsius ve Terra benzeri sistemik bir kuruluşun çökmemesi nedeniyle bu kez daha sığ bir dip bekliyor. Son ayda bir yıldan uzun süredir tutulan Bitcoin miktarı 356 bin azaldı ve uzun vadeli sahiplerin payı aylardır ilk kez yüzde 60'ın altına indi.

PARA YAPAY ZEKA HİSSELERİNE VE BAHİS PİYASALARINA AKTI

Bitcoin'den çekilen ilgi yok olmadı, yalnızca yer değiştirdi. Kısa vadeli yatırımcılar oynaklığın ve beklenen getirinin en yüksek olduğu piyasalara yöneldi. NYDIG'in küresel araştırma başkanı Greg Cipolaro, 5 ya da 10 kat getiri arayan bir yatırımcının bugün Bitcoin yerine Nvidia, altın, hisse türevleri ya da bir spor bahsini seçebildiğini belirtti.

En dikkat çekici örnek Güney Kore'den geldi. "Kimchi Primi" ile anılan bireysel yatırımcılar, yüzde 70 yükselen KOSPI endeksindeki yapay zeka çipi rallisine yöneldi. Ülkenin başlıca iki borsası Upbit ve Bithumb'da işlem hacmi yıllık bazda yüzde 80'e varan oranda çöktü. Tahmin piyasaları da payını aldı. Kalshi haziranda 31 milyar dolarlık işlem gördü, Polymarket ise 10,8 milyar dolarla aylık rekor kırdı.

Aynı ayrışma borsa yatırım fonlarında da göze çarpıyor. Yapay zeka odaklı ETF'ler 2025'te 19 milyar dolar çekti. Spot Bitcoin ETF'lerine ise 2026 ortasına dek yalnızca 536 milyon dolar girdi. Bu fonlar lansman yıllarında 35 milyar dolar toplamıştı.

SEKTÖR KIŞ UYKUSUNA ÇEKİLDİ

Düşüşün sürdüğü ortamda şirketler de kemer sıktı. Dünyanın en büyük kripto türev borsası olan BitMEX geçen ay kapandı, ayakta kalan firmalar daha küçük ekiplerle çalışıyor. Bazı yatırımcıların çekilmesiyle alım satım aralıkları açıldı ve incelen likidite olası hareketleri sertleştirebilir.

Piyasayı bu kilitten çıkarabilecek katalizörler öne çıkıyor. ABD'de düzenleme netliği, Bitcoin'in korunma aracı anlatısını canlandıracak bir makro değişim ya da spekülatörleri geri getirecek yeni bir hikaye bunların başında geliyor. CLARITY Yasası'nda usul oylaması 15 Eylül'e ayarlandı. Wincent'ten Paul Howard, dördüncü çeyrekte volatilitenin yükselmesi ihtimaline göre konumlandıklarını söyledi.