Wall Street devlerinden Circle'ın Arc ağına destek - Son Dakika
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Wall Street devlerinden Circle'ın Arc ağına destek

Wall Street devlerinden Circle\'ın Arc ağına destek
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USDC ihraççısı Circle, açık blok zinciri ağı Arc için ağı çalıştıracak kurucu operatör grubunu açıkladı. Aralarında BlackRock, Visa, Mastercard ve DTCC gibi kurumların bulunduğu ağın, 16 Eylül 2026'da herkese açık ana ağ olarak kullanıma açılması planlanıyor.

Arc şu anda özel kullanıma açık ana ağ aşamasında bulunuyor ve 100'den fazla ekosistem katılımcısı ile kurumsal geliştiriciyi bir araya getiriyor. Circle, ağı herkese açık ve ölçeklenebilir bir finansal altyapı olarak konumlandırıyor.

Kurucu doğrulayıcı grubunda BlackRock, DTCC, Galaxy, Global Payments, ICE, Mastercard, MoneyGram, SBI Group, Standard Chartered, Sumitomo Corporation ve Visa yer alıyor. Circle, bu yapının ağ üzerinde uygulama geliştiren kurumların doğrulama sürecine de katıldığı bir modeli temsil ettiğini açıkladı. Ağın hedefi, zincir üstü finansal uygulamaları destekleyebilecek güvenilir ve küresel ölçekte dağıtılmış operatörlerden oluşan bir zemin oluşturmak olarak tanımlandı.

BLACKROCK BUIDL FONUNU ARC AĞINA TAŞIYACAK

BlackRock'ın BUIDL fonunun Arc üzerinde kullanıma açılması planlanıyor. BlackRock'ın tokenlaştırılmış kurumsal likidite fonu BUIDL, ağın yerel USDC entegrasyonu üzerinden Arc'a taşınacak. Bu yapı, kurumsal yatırımcıların fon paylarına yatırım yapmasını, paylarını itfa etmesini ve varlıkları aynı zincir üstü ortamda kullanmasını sağlayacak.

Circle ayrıca Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) ile birlikte, DTCC'nin iştiraki Depository Trust Company'nin (DTC) sakladığı bazı menkul kıymetlerin 2027'nin ikinci yarısından itibaren Arc üzerinde tokenlaştırılmasını mümkün kılmaya çalışıyor. Bu yapı, piyasa katılımcılarının DTC dışındaki üçüncü taraf uygulamalar üzerinden stablecoin tabanlı takas yapmasını sağlayabilir. DTCC, entegrasyonun çok zincirli stratejisini desteklediğini belirtti. DTC tarafından tokenlaştırılan varlıklar, geleneksel yöntemle varlık tutan yatırımcıların sahip olduğu koruma ve haklara sahip olmayı sürdürecek.

Mastercard ürün direktörü Jorn Lambert, stablecoinler ve diğer dijital varlıklar gerçek dünya ödemelerine, takasa ve hazine akışlarına girdikçe şirketin müşterilerine daha çeşitli bir ödeme ekosisteminde yardımcı olmaya odaklandığını söyledi. Lambert, Arc'ta kurucu doğrulayıcı olarak yer almalarının bu taahhüdü yansıttığını ve yeni blok zinciri ağlarını işletmelerin güvendiği finansal sistemlere bağlayan birlikte çalışabilir bir altyapıyı desteklediklerini belirtti.

ARC'IN 16 EYLÜL LANSMANINDA AAVE VE UNISWAP GÜNDEMDE

Arc'ın ilk günden itibaren geniş bir uygulama ve hizmet yelpazesine sahip olması bekleniyor. Aave, Aerodrome ve Morpho gibi DeFi protokolleri borç verme ve zincir üstü sermaye kullanımını destekleyecek. FalconX, Galaxy, GSR ve Keyrock gibi piyasa yapıcılar ve kripto finans şirketleri işlem akışlarına katkı sağlayacak.

Rain, Thunes ve Wirex gibi ödeme sağlayıcıları stablecoin ödeme ve takas akışlarını yönlendirecek. Binance Wallet, Chainlink, Fireblocks, Kraken, Ledger, MetaMask, Uniswap Labs ve Upbit ise Arc üzerinde USDC erişimini, saklamayı ve zincirler arası varlık transferini mümkün kılacak.

Circle, lansmanla birlikte Arc çevresinde bir ürün paketi sunmayı planlıyor. Paket, zincir üstü ödeme ve finans iş akışları için araçları, yapay zeka destekli uygulamaları, akıllı sözleşme geliştirmeyi, tokenlaştırılmış gerçek dünya varlıklarının yönetimini ve geliştiriciler, kullanıcılar ile otonom yazılımlar için arayüzleri kapsıyor. Ağın herkese açık ana ağ olarak kullanıma açılması 16 Eylül 2026'da planlanıyor.

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Son Dakika Kripto Para Wall Street devlerinden Circle'ın Arc ağına destek - Son Dakika

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