Wall Street'ten kripto yatırımcısına yeni adım - Son Dakika
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Wall Street'ten kripto yatırımcısına yeni adım

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Wall Street\'ten kripto yatırımcısına yeni adım
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New York Borsası, kripto yatırımcılarını ABD hisseleriyle buluşturmak için Blockchaincom ile anlaştı. Düzenleyici onayına bağlı plan, hisse ve fonların dijital temsillerine erişim sağlayacak. Hedef, işlemleri borsa saatlerinin dışına taşımak.

Tarafların 23 Eylül'de açıkladığı mutabakat, Blockchaincom kullanıcılarının NYSE'nin hazırladığı dijital işlem platformuna bağlanmasını öngörüyor. Bu platform üzerinden ABD borsalarında listelenen hisselerin ve borsa yatırım fonlarının (ETF) tokenlaştırılmış biçimlerine yatırım yapılabilecek.

Tokenlaştırma, finansal varlıkların blok zinciri üzerinde dijital olarak temsil edilmesini sağlıyor. Planlanan sistemde işlemlerin yıl boyunca haftanın yedi günü, günün 24 saati sürmesi hedefleniyor. Böylece yatırımcıların geleneksel borsaların açılış saatleri dışında da işlem yapabilmesinin önü açılabilir.

Blockchaincom Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi Peter Smith, insanların yaşadıkları yer veya erişebildikleri aracı kurumlar nedeniyle hisse yatırımından uzak kalmaması gerektiğini söyledi. Smith, bağlantının dünya genelinde on milyonlarca kullanıcıya bu dijital varlıklara yatırım olanağı sunmasını hedeflediklerini belirtti.

NYSE'nin dijital platformu henüz faaliyete geçmedi. Şirketler hizmetin başlangıç tarihini açıklamazken, uygulamanın gerekli düzenleyici onayların alınmasına bağlı olduğunu bildirdi.

HİSSE VE KRİPTO VERİLERİ DE PAYLAŞILACAK

Anlaşma, yatırım ürünlerine erişimin yanında iki yönlü piyasa verisi paylaşımını da kapsıyor. NYSE ile aynı grupta bulunan ICE Data Services, Blockchaincom'un kripto piyasa verilerini ve analizlerini kendi abonelerine sunmayı planlıyor.

Blockchaincom ise belirli ICE ve NYSE verilerini uygulamasına ekleyecek. Şirketin açıklamasına göre 44 milyondan fazla doğrulanmış hesap, bu entegrasyonla gerçek zamanlı hisse verilerine erişebilecek.

NYSE Group Başkanı Lynn Martin, Blockchaincom'un uluslararası erişiminin ve dijital varlık deneyiminin, açılışın ardından tokenlaştırılmış menkul kıymet platformunu destekleyeceğini belirtti. Ortaklıkla kullanıcılara hem daha fazla piyasa verisi hem de yatırım seçeneği sunulması amaçlanıyor.

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