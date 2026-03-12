Wells Fargo, WFUSD markası için kripto ve tokenizasyon başvurusu yaptı - Son Dakika
Wells Fargo, WFUSD markası için kripto ve tokenizasyon başvurusu yaptı

Wells Fargo, WFUSD markası için kripto ve tokenizasyon başvurusu yaptı
12.03.2026 10:37
Yaklaşık 2,1 trilyon dolar varlığa sahip ABD'li banka Wells Fargo, kripto para alım satımı, ödemeler ve tokenizasyon hizmetlerini kapsayan "WFUSD" adıyla ABD Patent ve Marka Ofisi'ne (USPTO) marka tescil başvurusu yaptı.

Başvurunun 9 Mart'ta yapıldığı ve çarşamba günü erken saatlerde USPTO'nun internet sitesinde yayımlandı görülüyor. Dosya, şu aşamada aktif ve beklemede statüsünde yer alıyor. USPTO, başvurunun asgari dosyalama şartlarını karşıladığını, ancak henüz bir inceleme uzmanına atanmadığını belirtti.

Marka başvurusu üç uluslararası sınıfı kapsıyor. Sınıf 009, dijital varlık alım satımı, ödemeler ve cüzdan işlevleri için indirilebilir yazılımları içeriyor. Sınıf 036, kripto para alım satımı ve borsa hizmetlerinin yanı sıra dijital varlıklara ilişkin finansal bilgilerin işlenmesi ile elektronik ortamda sunulmasını kapsıyor. Sınıf 042 ise varlıkların tokenizasyonu, Blockchain tabanlı alım satım ve ödeme altyapısının işletilmesine yönelik hizmet olarak yazılım, yani SaaS, ile veri şifreleme ve elektronik depolama hizmetlerini içeriyor.

WFUSD BAŞVURUSU KRİPTO ALIM SATIMI VE TOKENİZASYONU KAPSIYOR

"WFUSD" adı, ABD dolarına endeksli stablecoin'lerde yaygın kullanılan işlem kodlarına benzerlik taşıyor. Başvuruda ayrıca stablecoin işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan yazılımlara da atıf yapılıyor. Wells Fargo, marka başvurularına ilişkin kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı.

Başvuru, Wells Fargo'nun kripto para altyapısına yönelik önceki yatırımlarının ardından geldi. Bankanın yatırım kolu Wells Fargo Strategic Capital, Şubat 2020'de Blockchain analiz şirketi Elliptic'e 5 milyon dolar yatırım yaptı. Mayıs 2022'de ise banka, kripto alım satım altyapısı firması Talos'un Citigroup, BNY Mellon ve DRW ile birlikte gerçekleştirilen 105 milyon dolarlık Seri B turuna katıldı. Söz konusu tur, Talos'un değerlemesini 1,25 milyar dolara taşıdı.

Başvuru, Wells Fargo Yatırım Enstitüsü'nün Mart 2025'te yayımladığı ve dijital varlıkların geçerli bir yatırım aracına dönüştüğünü vurgulayan raporla da uyum gösteriyor. Raporda, dijital varlıkların geleneksel varlık sınıflarıyla düşük korelasyona sahip olduğuna dikkat çekildi ve bu varlıklar portföy çeşitlendirme aracı olarak tanımlandı.

Wells Fargo, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde hisse başına 1,62 dolar olmak üzere 5,36 milyar dolar net kâr açıkladı. Bir önceki yılın aynı döneminde net kâr, hisse başına 1,43 dolar ve toplamda 5,08 milyar dolar düzeyindeydi.

Son Dakika Kripto Para Wells Fargo, WFUSD markası için kripto ve tokenizasyon başvurusu yaptı - Son Dakika

SON DAKİKA: Wells Fargo, WFUSD markası için kripto ve tokenizasyon başvurusu yaptı - Son Dakika
