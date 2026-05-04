Western Union Solana ağında dolar destekli stablecoin çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Western Union Solana ağında dolar destekli stablecoin çıkardı

Western Union Solana ağında dolar destekli stablecoin çıkardı
04.05.2026 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel para transferi devi Western Union, ABD doları destekli USDPT stablecoinini Solana üzerinde piyasaya sürdü. Federal düzenleyici lisansa sahip Anchorage Digital Bank tarafından ihraç edilen token, şirketin küresel ödeme altyapısına entegre edilecek.

Şirket pazartesi günü USDPT'nin tamamen ABD doları ile desteklendiğini açıkladı. Token, ortaklar ve acenteler için kesintisiz çalışan bir uzlaşma aracı olarak konumlandırıldı.

Western Union Başkanı ve CEO'su Devin McGranahan, "USDPT, Western Union'ın küresel ödeme platformu olarak rolünü güçlendiriyor." dedi. McGranahan, düzenlenmiş bir dijital doları doğrudan şirketin ağına eklemeyi hedeflediklerini belirtti.

Şirket, lisanslı sanal varlık borsalarında USDPT'nin alım satıma açılması için çalışmalar yürütüyor. Ayrıca "Dijital Varlık Ağı" adlı bir sistem geliştirildi. Sistem, lisanslı borsaları ve saklama kuruluşlarını Western Union'ın ödeme ve likidite ağına bağlayacak.

TÜKETİCİ HİZMETİ 40'TAN FAZLA ÜLKEDE BAŞLAYACAK

Şirket, "Stable by Western Union" adlı tüketiciye yönelik bir hizmet de planlıyor. Şirket, harcama özelliğinin 2026 yılı içinde 40'tan fazla ülkede kullanıma sunulacağını açıkladı.

USDPT ayrıca hazine ve acente uzlaşmasında kullanılacak. Şirket, hizmetin küresel acentelerle neredeyse anlık ve günün her saati uzlaşma imkânı sağlayacağını belirtti. Bu yapı âtıl bakiyeleri azaltmayı ve likiditenin ağ genelinde daha aktif hareket etmesini hedefliyor.

Anchorage Digital CEO'su Nathan McCauley, stablecoinlerin ödeme ağlarına ölçeklenmesi için teknolojinin tek başına yetmediğini vurguladı. McCauley, "düzenleyici uyum ve operasyonel disiplin" gerektiğini ekledi.

Solana (SOL) yayım sırasında 84,50 dolar civarında işlem görüyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Western Union Solana ağında dolar destekli stablecoin çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu organizatörlerine önce işkence, sonra sözde mahkeme İsrail'den alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu organizatörlerine önce işkence, sonra sözde mahkeme
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i derbide 3 puana uzandı Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i derbide 3 puana uzandı
4 ili bağlayacak hızlı tren hattı yolda: 6,5 saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya düşecek 4 ili bağlayacak hızlı tren hattı yolda: 6,5 saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya düşecek
Parkta motosiklet keyfi 180 bin liraya mal oldu Parkta motosiklet keyfi 180 bin liraya mal oldu
Levski Sofya 17 yıl sonra şampiyon oldu Levski Sofya 17 yıl sonra şampiyon oldu
Konak’ta tetikçiyle tehdit iddiası Belediye Başkanı Mutlu’dan açıklama var Konak'ta tetikçiyle tehdit iddiası! Belediye Başkanı Mutlu'dan açıklama var
40 yaşındaki Podolski, Gornik Zabrze ile 54 yıl sonra bir ilki yaşayarak futbola veda etti 40 yaşındaki Podolski, Gornik Zabrze ile 54 yıl sonra bir ilki yaşayarak futbola veda etti

17:08
Süper hücrenin ardından Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde hasar büyük
Süper hücrenin ardından Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hasar büyük
17:00
Amedspor’un yıldızının açtığı bayrağı gören polis hemen müdahale etti
Amedspor'un yıldızının açtığı bayrağı gören polis hemen müdahale etti
15:50
ABD’li komutan İran’ın burnunun dibine kadar girdi Olay görüntüler
ABD'li komutan İran'ın burnunun dibine kadar girdi! Olay görüntüler
15:13
Bakanlık affetmedi Çevreyi kirleten AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza
Bakanlık affetmedi! Çevreyi kirleten AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza
15:05
Hürmüz’de sıcak saatler Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu
Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu
14:58
Türk futbolunu karıştıran görüntü 9 gollü maça şike soruşturması
Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması
14:30
Okul çevresinde peş peşe silah sıkıldı, öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı
Okul çevresinde peş peşe silah sıkıldı, öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 17:35:25. #.0.4#
SON DAKİKA: Western Union Solana ağında dolar destekli stablecoin çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.