X\'in ürün direktöründe kripto para hamlesi

Bier'in paylaşımı Bitcoin, Solana, stablecoin ve tahmin piyasaları gibi ihtimalleri gündeme taşıdı. Coinbase, Bitcoin'i olası bir yön olarak öne sürdü ve X'in bu varlığı platform ürün yelpazesine yeniden katmayı değerlendirebileceğini belirtti.

Bitcoin önerisi tarihsel arka plana dayanıyor. Kurucu Jack Dorsey döneminde Twitter, 2021 yılında Lightning Network üzerinden Bitcoin ile bahşiş özelliğini hayata geçirmişti. Elon Musk'ın 2022'deki 44 milyar dolarlık satın alımının ardından yaratıcı monetizasyon stratejisi değişti ve bu özellik kaldırıldı.

X Money, Musk'ın satın alımından bu yana geliştirilen ödeme ve dijital cüzdan proje olarak konumlanıyor. Proje ABD'li yasama üyelerinin tepkisiyle karşılaştı. Senatör Elizabeth Warren, kullanıcıların kişisel mali verilerine erişim ve düzenleyici denetim kaygılarını öne çıkaran isimler arasında yer alıyor.

BİER'İN SOLANA ROLÜ SEKTÖRDE KUŞKU YARATIYOR

Bier, Haziran 2025'te X'in ürün direktörü olarak göreve başlamadan önce Mart 2025'te Solana Vakfı'nda danışmanlık görevini üstlenmişti. Tüketici odaklı mobil uygulamalar üzerine odaklanan bu rolde "uygulamaların artık sıralama zirvesine çıkabildiğini" ifade eden Bier, umut vaat eden şirketlerin ana akım benimsemesine ulaşmasını desteklemeyi hedeflediğini aktarmıştı.

Bu bağlantı bazı topluluk üyelerinin şüpheciliğini beraberinde getirdi. Bir kullanıcı "Ne çıkaracağı hakkında hiçbir fikrim yok ama içgüdüm bunun iyi olmadığını söylüyor." diyerek Bier'in Solana rolüne dikkat çekti. Musk'ın Dogecoin'e yönelik tekrarlanan kamuoyu destekleri de X'in kripto planlarına ilişkin belirsizliği artırdı.