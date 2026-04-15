X'in ürün direktöründe kripto para hamlesi

15.04.2026 13:44
X'in ürün direktörü Nikita Bier, platformun kripto ile ilgili bir ürün çıkarabileceğini ima eden bir paylaşım yaptı. Açıklama, X Money'nin bu ay beklenen lansmanı öncesinde sektörde yoğun spekülasyona yol açtı.

Bier'in paylaşımı Bitcoin, Solana, stablecoin ve tahmin piyasaları gibi ihtimalleri gündeme taşıdı. Coinbase, Bitcoin'i olası bir yön olarak öne sürdü ve X'in bu varlığı platform ürün yelpazesine yeniden katmayı değerlendirebileceğini belirtti.

Bitcoin önerisi tarihsel arka plana dayanıyor. Kurucu Jack Dorsey döneminde Twitter, 2021 yılında Lightning Network üzerinden Bitcoin ile bahşiş özelliğini hayata geçirmişti. Elon Musk'ın 2022'deki 44 milyar dolarlık satın alımının ardından yaratıcı monetizasyon stratejisi değişti ve bu özellik kaldırıldı.

X Money, Musk'ın satın alımından bu yana geliştirilen ödeme ve dijital cüzdan proje olarak konumlanıyor. Proje ABD'li yasama üyelerinin tepkisiyle karşılaştı. Senatör Elizabeth Warren, kullanıcıların kişisel mali verilerine erişim ve düzenleyici denetim kaygılarını öne çıkaran isimler arasında yer alıyor.

BİER'İN SOLANA ROLÜ SEKTÖRDE KUŞKU YARATIYOR

Bier, Haziran 2025'te X'in ürün direktörü olarak göreve başlamadan önce Mart 2025'te Solana Vakfı'nda danışmanlık görevini üstlenmişti. Tüketici odaklı mobil uygulamalar üzerine odaklanan bu rolde "uygulamaların artık sıralama zirvesine çıkabildiğini" ifade eden Bier, umut vaat eden şirketlerin ana akım benimsemesine ulaşmasını desteklemeyi hedeflediğini aktarmıştı.

Bu bağlantı bazı topluluk üyelerinin şüpheciliğini beraberinde getirdi. Bir kullanıcı "Ne çıkaracağı hakkında hiçbir fikrim yok ama içgüdüm bunun iyi olmadığını söylüyor." diyerek Bier'in Solana rolüne dikkat çekti. Musk'ın Dogecoin'e yönelik tekrarlanan kamuoyu destekleri de X'in kripto planlarına ilişkin belirsizliği artırdı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:36
Kahramanmaraş'ta okula saldırı anı kamerada! Öğrenciler camlardan atladı
14:20
Kahramanmaraş'taki kanlı okul baskınını duyan olay yerine koştu
14:04
Kahramanmaraş'ta okulda silah sesleri: Ölü ve yaralılar var
13:51
İran'dan ABD'ye abluka resti: Kızıldeniz'de ticaret akışını durdururuz
12:51
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı
12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz
