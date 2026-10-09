Zcash'ten kuantum tehdidine karşı hazırlık - Son Dakika
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Zcash'ten kuantum tehdidine karşı hazırlık

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Zcash\'ten kuantum tehdidine karşı hazırlık
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Zcash geliştiricileri, ağdaki şeffaf işlemleri kuantum saldırılarına karşı koruyacak yeni imza desteği üzerinde çalışıyor. Ocak ayı hedeflenirken, cüzdanların bakiye sorgularında adres bilgilerini gizleyen ayrı bir özellik de denemeye açıldı.

Zcash için yazılım geliştiren Zakura ekibinden Roman Akhtariev, kuantuma dayanıklı imzaların doğrulanmasını sağlayacak komutları ağa eklemeyi planladıklarını açıkladı. Çalışma, işlem ayrıntıları herkes tarafından görülebilen şeffaf adreslere odaklanıyor. Hedeflenen Ocak 2027 takvimi henüz kesinleşmiş bir ana ağ etkinleştirme tarihi anlamına gelmiyor.

ÖDEMELER İÇİN YENİ KORUMA HEDEFLENİYOR

Şeffaf Zcash işlemlerinde kullanılan mevcut imzalar, parayı harcayan kişinin ilgili özel anahtara sahip olduğunu doğruluyor. Gelecekte yeterince güçlü kuantum bilgisayarların bu sistemlerin dayandığı matematiksel korumayı zayıflatabileceği ihtimali, alternatif yöntemler üzerinde çalışılmasına yol açıyor.

Zakura ekibi, farklı matematiksel varsayımlara dayanan özet fonksiyonu tabanlı imzalar için destek hazırlıyor. Amaç, mevcut korumanın gelecekte yetersiz kalabileceği senaryolara karşı ödeme güvenliğini güçlendirmek. Plan, Zcash'in bütün işlem türlerinin şimdiden kuantuma dayanıklı olduğu anlamına gelmiyor.

Akhtariev, adreslerin yeniden kullanılmasının oluşturduğu riske de dikkat çekti. Standart bir şeffaf adres, açık anahtarın kendisini gizli tutarken bu adresten para harcandığında anahtar görünür hale geliyor. Yeni adres kullanılması, aynı anahtarın sonraki işlemlerde tekrar kullanılmasını sınırlayabiliyor.

BAKİYE SORGULARINDA ADRESLER GİZLENİYOR

Ekibin üzerinde çalıştığı diğer özellik, cüzdanın hangi adresleri kontrol ettiğini sunucudan gizlemeyi amaçlıyor. Normal sorgularda hizmet sağlayıcı, aynı cüzdanın farklı adresler için yaptığı talepleri görerek bu adresleri birbiriyle ilişkilendirebiliyor.

Özel bilgi getirme olarak adlandırılan PIR yöntemi, hangi kaydın istendiğini sunucuya açıklamadan veriye erişilmesini sağlıyor. Böylece cüzdan, bakiyesini ve işlem geçmişini kontrol ederken kullandığı adreslerin okunabilir listesini hizmet sağlayıcıya göndermiyor.

Bu özellik, blok zincirindeki şeffaf işlemlerin tutarlarını veya adreslerini gizlemiyor. Koruma, cüzdanın bilgi almak için yaptığı sorguları kapsıyor. Adres yenileme ile sorgu gizliliği, farklı riskleri azaltan iki ayrı önlem olarak tasarlanıyor.

PIR özelliğinin deneysel sürümü, Vizor cüzdanındaki özel sorgular ayarından test edilebiliyor. Kuantuma dayanıklı imza desteği için açıklanan ocak hedefi ise ayrı geliştirme sürecinin parçası olarak ilerliyor.

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