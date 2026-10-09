Okan Buruk'u korkutan gelişme! Futbolcularını tek tek uyardı - Son Dakika
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Okan Buruk'u korkutan gelişme! Futbolcularını tek tek uyardı

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa karşılaşması öncesinde futbolcularını RAMS Park'ın yenilenen zemini konusunda uyardı. Çimlerin henüz tam olarak oturmadığı belirtilirken deneyimli teknik adamın, Barcelona maçı öncesinde yeni bir sakatlık yaşanmasını istemediği öğrenildi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un gündeminde saha zemini bulunuyor. Milli arada yenilenen RAMS Park zemininin henüz tam olarak oturmadığı ve çimlerin istenilen seviyeye ulaşması için yaklaşık iki haftaya daha ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Stat yetkilileri karşılaşmalarda herhangi bir sorun yaşanmayacağını ifade etse de teknik heyetin olası sakatlık riskine karşı tedbirli davrandığı öğrenildi.

"HEPİNİZE İHTİYACIM VAR"

Okan Buruk'un Kasımpaşa karşılaşması öncesinde oyuncularıyla yaptığı görüşmede dikkatli olmalarını istediği belirtildi. Deneyimli teknik adamın futbolcularına, "Her maçı kazanmak istiyoruz. Ancak bu kez hem rakibimiz hem de saha zemini konusunda dikkatli olmalıyız. Çok önemli maçlara çıkacağız ve hepinize ihtiyacım var. Bu nedenle kendinizi riske atmanızı istemiyorum" dediği aktarıldı.

BARCELONA MAÇI ÖNCESİ YENİ KAYIP İSTEMİYOR

Galatasaray'ın 13 Ekim'de Barcelona ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde kadrodaki oyuncuların sağlığını korumak isteyen Buruk'un, zemin kaynaklı sakatlıkların uzun süreli olabileceğine dikkat çektiği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı teknik adamın, "Tabii ki hedefimiz üç puan ama Barcelona maçı öncesinde bir kayıp daha vermek istemiyorum" sözleriyle futbolcularını uyardığı bildirildi.

Rams Park StadyumuGalatasarayOkan BurukKasımpaşaSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • özgün fırat ünal özgün fırat ünal:
    ben de 'sosyal medyada tepki var. sürekli kendinizi atıp kul hakkına girmeyin' dedi sandım 0 0 Yanıtla
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