ABD Başkanı Joe Biden'dan kripto açılımı: Yönetici arıyor - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden'dan kripto açılımı: Yönetici arıyor

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın 2024 seçim kampanyası, genç seçmenlerle etkileşim kurmak için dijital bir hamle yaparak meme (mim) uzmanı arayışına girdi. Bu strateji, Biden'ın kripto topluluğu ve genç seçmen kitlesiyle olan bağını güçlendirmeyi hedefliyor. Kampanya ekibi, bir 'Meme Ortak Yöneticisi' aramaya başladı.

23.05.2024 14:19  Güncelleme: 15:18
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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın 2024 seçim kampanyası, genç seçmenlerle etkileşim kurmak için dijital bir hamle yaparak meme (mim) uzmanı arayışını başlattı. İlan edilen pozisyon, gençler arasında popüler olan dijital içeriklerle etkileşimde bulunmayı amaçlıyor. Bu strateji, Biden'ın kripto topluluğu ve genç seçmen kitlesiyle olan bağını güçlendirmeyi hedefliyor.

Kripto ve Meme'ler: Siyasetin Yeni Araçları

Joe Biden'ın seçim kampanyası, Z kuşağı seçmenleriyle daha etkin bir iletişim sağlamak amacıyla ilginç bir adım attı. Kampanya ekibi, Delaware eyaletinin Wilmington şehrinde görevlendirilmek üzere bir "Meme Ortak Yöneticisi" aramaya başladı. Bu sıra dışı pozisyon için öngörülen yıllık maaş, 65.000 ila 85.000 dolar arasında değişiyor.

Joe Biden for President (JBP) tarafından duyurulan iş ilanına göre, başarılı aday çeşitli dijital medya şirketleri, podcast yayıncıları ve popüler meme sayfaları ile yakın temas halinde olacak. Meme Ortak Yöneticisi'nin temel görevi, bu platformlarla sürekli etkileşim içinde bulunarak genç seçmenlerin ilgisini çekmek ve onlarla duygusal bir bağ oluşturmak olacak.

Biden'ın seçim kampanyası, gençler arasında oldukça popüler olan "Dark Brandon" meme'ini sahiplenerek bu alanda ilk adımı zaten atmıştı. ABD Başkanı Biden, şubat ayında katıldığı bir televizyon programında bu meme'e yönelik sempatik açıklamalarda bulunmuş, nisan ayında düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde ise güneş gözlüklerini takarak "Dark Brandon" personasına gönderme yapmıştı.

Meme kültürü ve kripto para birimleri, ABD siyasetinde diğer adaylar tarafından da aktif olarak kullanılıyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump, kripto para birimlerini destekleyen söylemleriyle MAGA temalı bir meme kripto para biriminin değerinin yükselmesini sağlamıştı. Öte yandan, Trump'ın geçtiğimiz ağustosta çekilen hapis fotoğrafı internet üzerinde hızla yayılmış, kampanyası da bu fotoğrafı baskılı ürünler aracılığıyla nakde çevirmeyi başarmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden\'dan kripto açılımı: Yönetici arıyor

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Son Dakika Kripto ABD Başkanı Joe Biden'dan kripto açılımı: Yönetici arıyor - Son Dakika

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