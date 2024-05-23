ABD Temsilciler Meclisi, Kripto Para Piyasalarını Düzenlemeyi Amaçlayan Yeni Bir Yasayı Onayladı - Son Dakika
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ABD Temsilciler Meclisi, Kripto Para Piyasalarını Düzenlemeyi Amaçlayan Yeni Bir Yasayı Onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, Kripto Para Piyasalarını Düzenlemeyi Amaçlayan Yeni Bir Yasayı Onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, kripto para piyasalarını düzenlemeyi amaçlayan yeni bir yasa tasarısını kabul etti. FIT21 olarak bilinen tasarı, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'na daha fazla yetki vererek dijital emtiaların daha güvenli bir şekilde ticaretinin yapılmasını hedefliyor. Tasarının yasalaşma süreci, Senato'da üzerinde çalışılan başka bir kripto düzenleme yasası ile paralel olarak ilerliyor.

23.05.2024 11:14
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ABD Temsilciler Meclisi, kripto para piyasalarını düzenlemeyi amaçlayan yeni bir yasayı onayladı. Bu yasa, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'na daha fazla yetki vererek dijital emtiaların daha güvenli bir şekilde ticaretinin yapılmasını sağlamayı hedefliyor.

Kripto Piyasalarında Yeni Dönem Başlıyor

ABD Temsilciler Meclisi, kripto para piyasalarını düzenlemeyi amaçlayan yeni bir yasa tasarısını çarşamba günü yapılan oylama sonucunda kabul etti. "21. Yüzyıl için Finansal Yenilik ve Teknoloji Yasası" ya da kısa adıyla FIT21 olarak bilinen tasarı, 279 evet oyuna karşılık 136 hayır oyu alarak Meclis'ten geçti. Bu gelişme, ABD Kongresi'nin kripto para sektörünü düzenlemek için attığı ilk önemli adım olarak değerlendiriliyor.

FIT21, kripto para spot piyasaları ve dijital emtiaların denetimi konusunda Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'na (CFTC) geniş yetkiler tanıyor ve kurumun bütçesini artırıyor. Yasa ayrıca, dijital emtiaların ikincil piyasalarda alınıp satılmasına izin veren yeni düzenlemeler getiriyor. Bunun yanı sıra, stablecoinlerin düzenlenmesi ve kara para aklamayla mücadele konularında da önemli hükümler içeriyor. Yoğun takvim sebebiyle, tasarının bu yıl Senato'da ele alınması beklenmiyor. Bu durum, gelecek yılki Kongre oturumlarında konuyla ilgili daha fazla ilerleme kaydedilebileceği yönünde yorumlanıyor.

Öte yandan, FIT21'in içerdiği ve bazı Demokratların desteğini alan bir düzenleme, kripto para saklayan firmaların tabi olduğu muhasebe standartlarını ortadan kaldırıyor. Her ne kadar Beyaz Saray bu düzenlemeye karşı çıksa da Kongre ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Yasa tasarısı bazı çevrelerce eleştirilmeye devam ediliyor. Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nin önde gelen Demokratlarından Maxine Waters, FIT21'in CFTC'nin iş yükünü artıracağını ve bunun da kurumun denetim kapasitesini zayıflatabileceğini ifade etti. SEC Başkanı Gary Gensler ise, yasanın yeni düzenleme boşlukları yaratacağını ve kripto varlıkların menkul kıymet olarak sınıflandırılmasında kilit rol oynayan Howey Testi'ni geçersiz kılacağını savundu. Gensler'a göre bu tür düzenlemeler, sektördeki başarısızlık ve dolandırıcılık vakalarını önlemek yerine, kurallara uymayan şirketlerin işini kolaylaştıracak.

FIT21'in yasalaşma süreci, Senato'da Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörlerin üzerinde çalıştığı, ancak henüz geniş çapta destek görmeyen bir başka kripto düzenleme yasası olan "Sorumlu Finansal Yenilik Yasası" ile paralel olarak ilerliyor.

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SON DAKİKA: ABD Temsilciler Meclisi, Kripto Para Piyasalarını Düzenlemeyi Amaçlayan Yeni Bir Yasayı Onayladı - Son Dakika
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