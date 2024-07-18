Almanya Bitcoin satışlarından milyarlarca dolar kazandı - Son Dakika
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Kripto Para

Almanya Bitcoin satışlarından milyarlarca dolar kazandı

Almanya Bitcoin satışlarından milyarlarca dolar kazandı

Alman hükümeti, korsan film sitesi Movie2K'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde ele geçirilen Bitcoin'leri piyasaya sürdü. Bu işlem sonucunda 2,88 milyar dolar gelir elde edildi. Yaklaşık 50 bin Bitcoin'in satışından elde edilen gelirin 2,6 milyar avroyu bulduğunu duyurdu.

18.07.2024 10:25
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Alman hükümeti, korsan film sitesi Movie2K'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde ele geçirilen Bitcoin'leri piyasaya sürdü. Bu işlem sonucunda 2,88 milyar dolar gelir elde edildiğini açıklayan yetkililer, gerçekleştirdikleri Bitcoin satışlarından büyük bir finansal kazanım sağladıklarını belirtti.

Almanya'nın Bitcoin Kazançları Dikkat Çekiyor

Alman Federal Hükümeti, kısa bir süre önce kamuoyuna yaptığı açıklamada yaklaşık 50 bin Bitcoin'in satışından elde edilen gelirin 2,6 milyar avroyu bulduğunu duyurdu. Bu rakam, mevcut döviz kurlarıyla yaklaşık 2,88 milyar dolara tekabül ediyor.

Yapılan açıklamada Federal Kriminal Polis Ofisi'nin koordinasyonunda gerçekleştirilen satış işlemlerinin, 19 Haziran - 12 Temmuz 2024 tarihleri arasında tamamlandığı belirtildi. Söz konusu Bitcoin satışlarıyla birlikte toplamda 49.858 adet Bitcoin el değiştirmiş oldu.

Söz konusu dijital varlıkların kaynağı, bir süredir kapalı olan Movie2K adlı korsan film sitesine dayanıyor. Yetkililer, devam eden ceza davası sonuçlanmadan önce bu varlıkların satışının zorunlu hale geldiğini vurguladı. Alman kanunlarına göre, değer kaybı riski yüzde 10'u aşan durumlarda, cezai işlemler tamamlanmadan önce bile değerli varlıkların nakde çevrilmesi gerekiyor.

Satış sürecinde Bitstamp, Kraken ve Coinbase gibi önde gelen kripto para borsalarından yararlanıldığı öğrenildi. Öte yandan, kripto para piyasasını yakından takip eden Arkham Intelligence isimli Blockchain analiz şirketi, son haftalarda Avrupa'da bulunan bir kripto para cüzdanının hareketlerini mercek altına almıştı. Geçtiğimiz günlerde, Almanya'ya ait olduğu düşünülen bu cüzdanın sahip olduğu Bitcoin'lerin sıfırlandığı görülmüştü.

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Son Dakika Kripto Para Almanya Bitcoin satışlarından milyarlarca dolar kazandı - Son Dakika

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