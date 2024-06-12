Fortune 100 şirketleri Web3 yatırımlarını artırıyor - Son Dakika
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Kripto

Fortune 100 şirketleri Web3 yatırımlarını artırıyor

Fortune 100 şirketleri Web3 yatırımlarını artırıyor

Fortune 100 şirketleri, Blockchain ve Web3 teknolojilerine olan yatırımlarını geçen yıla göre yüzde 39 oranında artırarak yeni bir rekor kırdı. Bu artış, özellikle tüketiciye yönelik ödeme sistemleri ve diğer Blockchain tabanlı girişimlerde yoğunlaştı. Ancak, ABD'nin kripto geliştirici payını kaybetmesi endişe yaratıyor. ABD'deki kripto geliştiricilerin yalnızca yüzde 26'sı ülke içinde faaliyet gösteriyor.

12.06.2024 21:19
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Fortune 100 şirketleri, Blockchain ve Web3 projelerine olan yatırımlarını geçen yıla göre yüzde 39 artırarak yeni bir rekora imza attı. Coinbase'in son raporuna göre, bu artış özellikle tüketiciye yönelik ödeme sistemleri ve diğer Blockchain tabanlı girişimlerde yoğunlaşmış durumda.

Büyük Şirketlerin Web3 İlgisi Artıyor

Dünyanın en büyük şirketleri, Web3 teknolojilerine olan ilgilerini her geçen gün artırıyor. Coinbase'in son raporuna göre, Fortune 100 şirketlerinin Web3'e olan ilgisi 2024'ün ilk çeyreğinde geçen yıla kıyasla yüzde 39 oranında artarak yeni bir zirveye ulaştı. Bu dev şirketler, özellikle Blockchain tabanlı tüketici odaklı ödeme sistemleri gibi projeler geliştirmeye odaklanıyor.

Raporda yer alan sektörel analize göre, Web3 teknolojilerine olan talebi artıran başlıca alanlar arasında Bitcoin borsa yatırım fonları (Bitcoin ETF), gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu ve stablecoinler öne çıkıyor. Fortune 500 şirketlerinin yüzde 56'sının bu tür girişimler üzerinde aktif olarak çalıştığı belirtiliyor.

Ancak, ABD'nin son beş yılda kripto geliştirici payını sürekli olarak kaybetmesi endişe yaratıyor. Coinbase'in raporuna göre, ABD'deki kripto geliştiricilerin yalnızca yüzde 26'sı ülke içinde faaliyet gösteriyor. Bu durum, ABD'nin kripto sektöründeki yetenekleri koruyabilmesi ve küresel liderliğini sürdürebilmesi için daha fazla adım atması gerektiğini ortaya koyuyor.

Coinbase, özellikle kripto düzenlemeleri konusunda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) gibi düzenleyici kurumlardan net kurallar talep ediyor. Şirket, Mayıs ayının sonlarında yaptığı açıklamada, SEC'e daha belirgin düzenlemeler getirmesi için çağrıda bulunduğunu ve mevcut belirsizliklerin sektörü olumsuz etkilediğini ifade etmişti.

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Son Dakika Kripto Fortune 100 şirketleri Web3 yatırımlarını artırıyor - Son Dakika

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