FTX mağdurları iflas sürecinde haklarını aramaya devam ediyor - Son Dakika
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Kripto

FTX mağdurları iflas sürecinde haklarını aramaya devam ediyor

FTX mağdurları iflas sürecinde haklarını aramaya devam ediyor

Kripto para borsası FTX'in yaşadığı iflas süreci sonrasında mağdurlar, 8 milyar dolarlık varlıkların iadesi için hukuki mücadele başlattı. Müşteriler, varlıkların gerçek sahiplerinin kendileri olduğunu ve bu varlıkların iflas masasına değil, doğrudan kendilerine iade edilmesi gerektiğini belirtiyor. FTX'in sunmuş olduğu yeniden yapılanma planı, birçok alacaklıyı tatmin etmiyor.

18.06.2024 16:12
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FTX'in çöküşü sonrasında mağdurlar, haklarını geri alabilmek için büyük bir hukuki mücadeleye girişti. New York'taki mahkemede yapılan son başvurular, müşterilere ait olduğu iddia edilen 8 milyar dolarlık varlıkların iadesini talep ediyor.

FTX İflasında Müşteri Varlıkları Mücadelesi Devam Ediyor

Kripto para borsası FTX'in geçtiğimiz yıllarda yaşadığı iflas süreci, şirketin müşterilerini büyük bir belirsizliğe sürükledi. ABD Bölge Mahkemesi'ne yapılan başvuruda, mağdurlar FTX'in 8 milyar dolarlık varlıklarının gerçek sahiplerinin kendileri olduğunu ve bu varlıkların iflas masasına değil, doğrudan kendilerine iade edilmesi gerektiğini ileri sürdü.

FTX'in sunduğu yeniden yapılanma planı, alacaklıların büyük bir kısmının alacaklarını nakit olarak geri almasını öngörüyor. Fakat kripto para piyasalarındaki dalgalanmalar nedeniyle birçok müşteri ciddi değer kayıpları yaşadı ve fonlarının akıbeti hâlâ belirsizliğini koruyor. Bu durum, iflas sürecinde mağdurların taleplerinin o dönemdeki piyasa değerlerine göre hesaplanmasının adaletsiz olduğu görüşünü ortaya çıkardı.

Mağdurların hukuki temsilcileri Adam Moskowitz ve David Boies, iflas sürecinin FTX müşterilerini adeta ikinci kez mağdur ettiğini ve birçok kişinin bu durumu "ikinci bir hırsızlık eylemi" olarak nitelendirdiğini belirtti. FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried, müşterilerden milyarlarca dolar çalmakla suçlanıyor ve 25 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. Bankman-Fried, söz konusu suçlamaları temyize götürmeyi planlıyor.

Öte yandan, iflas kanununa göre bazı alacaklılar diğerlerine göre öncelikli konumda bulunuyor. Ancak FTX'in FTT token sahiplerinin öncelik listesinde en alt sıralarda yer aldığı ve tazminat alma şanslarının oldukça düşük olduğu ifade ediliyor.Avukat Moskowitz, yaşanan zararın tam olarak tespit edilebilmesi için kapsamlı bir muhasebe çalışması yapılması gerektiğini ancak mevcut bilgiler ışığında zararın 8 milyar doların üzerinde olduğunu vurguladı.

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Son Dakika Kripto FTX mağdurları iflas sürecinde haklarını aramaya devam ediyor - Son Dakika

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