Japon devinden Bitcoin hamlesi - Son Dakika
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Japon devinden Bitcoin hamlesi

Japon devinden Bitcoin hamlesi

Tokyo merkezli yatırım şirketi Metaplanet Inc., 250 milyon yen (yaklaşık 1,58 milyon dolar) değerinde Bitcoin satın aldı. Bu alım, şirketin hisselerinin Tokyo borsasında yüzde 9,88 oranında değer kazanmasını sağladı. Metaplanet, toplamda 23,351 Bitcoin daha alarak Bitcoin portföyünü 141,07 BTC'ye (9,54 milyon dolar) çıkardı. Şirketin hisse senedi fiyatı, Salı günü kapanışta 89 yen seviyesine ulaştı.

11.06.2024 14:40
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Tokyo borsasında işlem gören Metaplanet Inc., yaptığı 250 milyon yenlik Bitcoin alımı sonrası hisselerinde gözle görülür bir artış yaşadı. Şirketin dijital varlık portföyünü genişletme kararı, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

BİTCOİN PORTFÖYÜNÜ GENİŞLETEN METAPLANET BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Tokyo merkezli yatırım şirketi Metaplanet Inc., Bitcoin (BTC) yatırımlarına devam ediyor. Şirket, son olarak 250 milyon yen (yaklaşık 1,58 milyon dolar) değerinde Bitcoin satın aldığını duyurdu. Bu hamle, şirketin hisselerinin Tokyo borsasında Salı günü yüzde 9,88 oranında değer kazanmasını sağladı.

Metaplanet'in 11 Haziran'da yaptığı açıklamaya göre, toplamda 23,351 Bitcoin daha alarak Bitcoin portföyünü 141,07 BTC'ye (9,54 milyon dolar) çıkardı. Bu alım, şirketin 23 Nisan ve 10 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği önceki alımların devamı niteliğinde. Şirket tarafından yapılan açıklamada ortalama alım fiyatı, Bitcoin başına 10,27 milyon yen (yaklaşık 65,300 dolar) olarak belirtildi.

HİSSE SENEDİ FİYATI REKOR KIRDI

Metaplanet Inc.'in hisse senedi fiyatı, Salı günü kapanışta 89 yen seviyesine ulaştı. Şirketin hisseleri, Nisan ayında Bitcoin yatırımlarına odaklanacağını açıkladığı dönemde 19 yen civarında işlem görüyordu. Metaplanet, pandemi döneminde yaşanan ekonomik belirsizliklere yanıt olarak varlık ve işletmelerini yeniden yapılandırdığını ve Bitcoin odaklı bir yatırım stratejisini benimsediğini belirtti.

Bunun yanı sıra, Metaplanet geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Japonya'daki ekonomik zorluklar, yüksek kamu borcu ve uzun süredir devam eden negatif reel faiz oranları gibi faktörleri göz önünde bulundurarak Bitcoin'i stratejik bir rezerv varlık olarak kabul etme kararı aldığını duyurdu.

Son verilere göre dünya genelindeki halka açık şirketler toplamda 308.688 Bitcoin'e sahip. Bu alanda liderliği Microstrategy Inc. üstleniyor. Michael Saylor yönetimindeki şirket, piyasa değerinin yüzde 50'sinden fazlasına karşılık gelen 214.400 BTC ile öne çıkıyor.

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Son Dakika Kripto Japon devinden Bitcoin hamlesi - Son Dakika

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