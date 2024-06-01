ABD Başkanı Joe Biden, Kripto Para Birimleriyle İlgili Muhasebe Standartlarını Belirleyen Yasa Tasarısını Veto Etti

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ABD Başkanı Joe Biden, kripto para birimleri ile ilgili muhasebe standartlarını belirleyen bir yasa tasarısını veto etti, bu hamle Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun tartışmalı SAB 121 bültenini koruma altına alıyor. Beyaz Saray, bu adımın piyasa belirsizliğini azaltacağını ve yatırımcı güvenliğini artıracağını belirtti. Biden'ın kararı, kripto varlık sahipleri ve yatırımcılar arasında büyük yankı uyandırdı.

Biden Veto İle SEC Standartlarını Destekliyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, kripto para birimlerini koruyan şirketlere yönelik muhasebe standartlarını düzenleyen bir yasa tasarısını veto ettiğini açıkladı. Söz konusu tasarı, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) tartışmalı SAB 121 bültenini geçersiz kılmayı amaçlıyordu.

Beyaz Saray'ın resmi web sitesinde yayınlanan bir bildiri ile Başkan Biden, yönetiminin tüketicileri ve yatırımcıları koruma konusundaki kararlılığını vurguladı. Biden, "Kripto varlıklar alanındaki yeniliklerden tam anlamıyla yararlanabilmek için bu sektördeki tüketicileri ve yatırımcıları koruyacak güçlü tedbirler hayati önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Daha önce hem Temsilciler Meclisi hem de Senato, SEC'in SAB 121 olarak bilinen muhasebe genelgesini iptal etmek için olumlu oy kullanmıştı. Meclis'te çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçilerin yanı sıra 21 Demokrat üyenin de desteğiyle 228'e karşı 182 oyla kabul edilen tasarı, Senato'da da 60'a karşı 38 oyla onaylanmıştı.

Başkanlık vetosunun Kongre tarafından geçersiz kılınabilmesi için her iki yasama organında da üçte iki çoğunluğa ihtiyaç duyuluyor.

Başkan Biden, Haziran ayında yayınladığı bir politika bildirisinde, SEC'in kripto varlıklar için etkili bir düzenleyici çerçeve oluşturma kapasitesini sınırlandıracak benzer yasa tasarılarını veto edeceğini belirtmişti. Beyaz Saray yetkilileri, bu tür düzenlemelerin finansal istikrarsızlığa ve piyasalarda belirsizliğe yol açabileceği uyarısında bulundu.

SAB 121 düzenlemesi, kripto para saklama hizmeti veren şirketlerin, müşterilerine ait dijital varlıkları bilançolarında yükümlülük olarak kaydetmelerini zorunlu kılıyordu. Bu uygulama, geçtiğimiz yıl bankaların kripto varlıkları koruma yeteneği konusunda ciddi endişelerin ortaya çıkmasına neden olmuştu.

SEC sözcüsü geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, çok sayıda kripto şirketinin iflas ettiğini ve müşterilerin haklarını iflas mahkemelerinde aradığını gözlemlediklerini dile getirdi. Sözcü, "Kripto varlıklar bilanço dışında bırakıldığında, yatırımcılara yönelik riskler artıyor. Bu durum, kripto saklama hizmeti veren kuruluşların üstlendiği risk seviyesini yatırımcılara net bir şekilde gösteriyor." ifadelerini kullanmıştı.