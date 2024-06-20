Kripto borsası BitFlyer FTX Japan\'ı satın alıyor

Kripto

Japon kripto para borsası BitFlyer, çalkantılı piyasalardan sıyrılarak FTX Japan'ı bünyesine katıyor. Milyarlarca Yenlik anlaşma, şirketin kurumsal yatırımcılara yönelik hizmetlerini genişletme stratejisini pekiştiriyor.

BitFlyer ve FTX Japan Güçlerini Birleştiriyor

Tokyo merkezli önde gelen kripto para borsası BitFlyer, sektörde ses getiren bir hamleye imza attı. Şirket, geçtiğimiz yıl iflas bayrağını çeken FTX'in Japonya kolunu bünyesine katma kararı aldığını duyurdu.

Konu hakkında bilgi sahibi olan kişilere göre bu devasa anlaşmanın mali boyutu milyarlarca Yen'i karşılığı bulunuyor. Uzmanlar, rakamın on milyonlarca dolara tekabül ettiğini belirtiyor.

Bu stratejik satın almanın ardından FTX Japan'ın iş modelinde köklü değişiklikler bekleniyor. Yeni vizyon, ağırlıklı olarak kurumsal müşterilere yönelik kripto varlık yönetimi ve saklama hizmetleri üzerine odaklanacak.

FTX'in geçen yıl Kasım ayında yaşadığı çöküşün ardından zor günler geçiren FTX Japan, bu yılın Şubat ayında müşteri ödemelerini tamamlayarak faaliyetlerini sürdürmeyi başarmıştı. FTX, çöküşünden önce Japonya'daki Liquid borsasını satın almış ve 2022'nin ilk aylarında FTX Japan'ı faaliyete geçirmişti.

Piyasa gözlemcileri, bu birleşmenin Japon kripto ekosisteminde yeni bir dönemin kapılarını aralayabileceğini düşünüyor. Uzmanlara göre BitFlyer'ın bu atılımı, Tokyo'nun kripto arenasındaki konumunu daha da güçlendirebilir.