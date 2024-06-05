Kripto ödeme şirketi MoonPay, küçülmeye gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

Kripto ödeme şirketi MoonPay, küçülmeye gitti

Kripto ödeme şirketi MoonPay, küçülmeye gitti

Kripto para ödeme hizmetleri alanında öncü konumda bulunan MoonPay, maliyetlerini azaltma ve işletme marjlarını iyileştirme çabası içinde çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkarıyor. Şirketin CEO'su Ivan Soto-Wright, bu kararın şirketin mali yapısını güçlendirmek ve uzun vadeli sürdürülebilirlik sağlamak için zorunlu olduğunu belirtti. İşten çıkarılan çalışanlara tazminat paketleri sunulacağını ifade eden Soto-Wright, etkilenen herkesin şirketin hissedarı olma haklarının devam edeceğini belirtti

05.06.2024 21:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto ödemeleri altyapı şirketi MoonPay, operasyonel maliyetlerini azaltma ve işletme marjlarını iyileştirme çabası içinde çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkarıyor. Şirketin CEO'su Ivan Soto-Wright, bu kararın şirketin mali yapısını güçlendirmek ve uzun vadeli sürdürülebilirlik sağlamak için zorunlu olduğunu belirtti.

MoonPay Yapısal Değişikliklere Gidiyor

Kripto para ödeme hizmetleri alanında öncü konumda bulunan MoonPay, artan maliyetler ve hedeflenen kâr marjlarına ulaşılamaması nedeniyle çalışan kadrosunun yüzde 10'unu işten çıkardığını açıkladı. Şirketin kurucu ortağı ve CEO'su Ivan Soto-Wright'ın çalışanlara gönderdiği bir e-postada, personel yapısında ciddi değişikliklere gidildiği belirtildi.

Soto-Wright, gönderdiği e-postada, "Bugün itibarıyla, şirketimizin yaklaşık yüzde 10'unu etkileyecek şekilde bazı pozisyonları iptal ediyor, görev değişiklikleri yapıyor ve yapısal düzenlemelere gidiyoruz." ifadelerini kullandı. Bu adımların, şirketin finansal yapısını güçlendirerek temellerini sağlamlaştırmaya yönelik olduğu vurgulandı.

Her ne kadar e-postada kesin bir rakam verilmese de LinkedIn üzerinden edinilen bilgilere göre MoonPay'in yaklaşık 300 çalışanı olduğu tahmin ediliyor. Bu durumda, yüzde 10'luk bir kesintinin 30 kişiyi işsiz bırakacağı öngörülüyor. Şirket sözcüsü, kesin sayıyı açıklamayı reddederken, e-postanın içeriğini doğruladı.

İşten çıkarmalar, şirketin mali açıdan güçlü bir konumda olduğu ve uzun vadeli planlarının bulunduğu bir dönemde gerçekleşti. Soto-Wright, "Maalesef operasyonel kâr marjlarımız beklediğimiz seviyelere ulaşmadı. Pozitif nakit akışımız olmasına rağmen, bazı bölgelere ve iş kollarına aşırı yatırım yapmamız maliyetlerimizi artırdı." diyerek durumun sorumluluğunu üstlendiğini belirtti. Ayrıca Soto-Wright, bu sorunu çözmenin hem kendisine hem de hissedarlara karşı bir yükümlülük olduğunun altını çizdi.

İşten çıkarılan çalışanlara tazminat paketleri sunulacağını ifade eden Soto-Wright, etkilenen herkesin şirketin hissedarı olma haklarının devam edeceğini ve gelecekteki başarıda pay sahibi olmalarını sağlamaya özel önem verdiğini vurguladı.

Küçülme kararı, MoonPay'in yeni ürün ve hizmetlerini piyasaya sürdüğü bir zamana rastladı. Şirket kısa bir süre önce Web3 dünyasına adım atan markalar için bir araç platformu başlattı, PayPal entegrasyonuyla Amerikalı kullanıcılara kripto alım-satımını kolaylaştırdı ve BitPay iş birliğiyle kripto işlemlerini daha erişilebilir hale getirdi.

Kripto Para, Kripto Borsaları, Kripto Cüzdanları, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto Kripto ödeme şirketi MoonPay, küçülmeye gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hakkari Belediyesi’ne kayyuma ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari Belediyesi'ne kayyuma ilk yorum
19:06 Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst oldu Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst oldu
18:41 Lübnan sınırındaki çatışmalar sonrası İsrail 50 bin yedek askerini göreve çağırdı Lübnan sınırındaki çatışmalar sonrası İsrail 50 bin yedek askerini göreve çağırdı
18:25 Özgür Özel, Emine Şenyaşar’ın taleplerini Cumhurbaşkanı’na iletecek Özgür Özel, Emine Şenyaşar'ın taleplerini Cumhurbaşkanı'na iletecek
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti
21:16 Fenerbahçe’de Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listeleri kesinleşti Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listeleri kesinleşti
20:39 Süper Lig’de fark yaratır Premier Lig’in golcüsü Galatasaray’a geliyor Süper Lig'de fark yaratır! Premier Lig'in golcüsü Galatasaray'a geliyor
19:59 Teklif ettikleri paraya bakın Yusuf Yazıcı’ya Arabistan’dan dev talip Teklif ettikleri paraya bakın! Yusuf Yazıcı'ya Arabistan'dan dev talip
18:39 Gittikleri piknik sonları oluyordu Baraj kapakları açılınca nehir ortasında mahsur kaldılar Gittikleri piknik sonları oluyordu! Baraj kapakları açılınca nehir ortasında mahsur kaldılar
18:39 Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman görüşecek Yeni açıklama var Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman görüşecek? Yeni açıklama var
17:26 Gelirse yer yerinden oynar Mourinho’nun transfer listesinin başında o yıldız var Gelirse yer yerinden oynar! Mourinho'nun transfer listesinin başında o yıldız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 21:56:15. #1.13#
SON DAKİKA: Kripto ödeme şirketi MoonPay, küçülmeye gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement