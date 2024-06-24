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Kripto

Mt Gox Bitcoin ödemeleri için tarih verdi

Mt Gox Bitcoin ödemeleri için tarih verdi

Kripto para borsası Mt. Gox, batık durumundan kurtulma sürecinde önemli bir adım atıyor. Rehabilitasyon Kayyumu Nobuaki Kobayashi, Temmuz 2024 itibarıyla alacaklılara Bitcoin ve Bitcoin Cash ödemelerinin başlayacağını duyurdu. Mt. Gox, 2014 yılında yaşanan siber saldırı sonucunda 850 bin Bitcoin kaybetmişti. Geçtiğimiz yıl alacaklılara toplam 142 bin Bitcoin, 143 bin Bitcoin Cash ve 69 milyar Japon yeni ödeneceği açıklanmıştı.

24.06.2024 17:07
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Uzun süredir beklenen an geldi. Mt. Gox, batık durumundan kurtularak alacaklılarına Bitcoin ve Bitcoin Cash ödemeleri yapmaya hazırlanıyor. Şirketin Rehabilitasyon Kayyumu Nobuaki Kobayashi'nin açıklamasına göre Temmuz 2024 itibarıyla başlayacak olan bu ödemeler, borsanın geçmişte yaşadığı zorlukları telafi etmeyi amaçlıyor.

Mt Gox Alacaklıları İçin Uzun Bekleyiş Son Buluyor

Kripto para piyasasının ilk dönemlerine damgasını vuran ancak sonrasında yaşadığı skandalla gündemden düşen Mt. Gox borsası, alacaklılarına yapacağı ödemelerin takvimini açıkladı. Borsanın tasfiye sürecini yürüten Rehabilitasyon Kayyumu Nobuaki Kobayashi, Temmuz 2024'ten itibaren Bitcoin ve Bitcoin Cash ödemelerinin başlayacağını duyurdu.

Kobayashi yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır beklenen bu geri ödemelerin güvenli ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Rehabilitasyon Planı çerçevesinde, alacaklılarımıza hak ettikleri ödemeleri yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Mt. Gox'un serüveni, 2010 yılında Tokyo'da kurulan küçük bir borsa olarak başlamış, kısa sürede dünyanın en büyük Bitcoin borsası haline gelmişti. Ancak 2014 yılında yaşanan ve 850 bin Bitcoin'in çalınmasıyla sonuçlanan siber saldırı, borsanın sonunu getirdi. O dönemde yaklaşık 450 milyon dolar değerinde olan kayıp, bugün milyarlarca dolara tekabül ediyor.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Mt. Gox yönetimi, alacaklılara toplam 142 bin Bitcoin, 143 bin Bitcoin Cash ve 69 milyar Japon yeni (yaklaşık 510 milyon dolar) ödeneceğini açıklamıştı. Bu açıklama, kripto para piyasalarında heyecan yaratmış, olası bir satış baskısı endişesiyle Bitcoin fiyatlarında dalgalanmalara neden olmuştu.

Mayıs ayında ise Mt. Gox'un beş yıl aradan sonra ilk kez yaklaşık 2,9 milyar dolar değerinde Bitcoin transferi gerçekleştirmesi, ödeme sürecinin başlayacağına dair işaretlerin artmasına yol açmıştı.

Kobayashi, alacaklıların ödeme sürecini takip edebilmeleri için özel bir sistem kurulduğunu belirterek, "Hak sahipleri, ödemelerin sıralamasını ve zamanlamasını anlık olarak görebilecekler. Bu şekilde sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlayacağız." dedi.

Kripto para uzmanları, Mt. Gox ödemelerinin piyasaya etkisinin sınırlı olacağını öngörüyor. Konu hakkında açıklama yapan bir kripto para analisti, "Ödemelerin uzun bir zaman dilimine yayılacak olması, ani ve büyük çaplı satışların önüne geçecektir. Bu da piyasada olası bir çalkantıyı engelleyebilir." yorumunu yaptı.

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Son Dakika Kripto Mt Gox Bitcoin ödemeleri için tarih verdi - Son Dakika

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