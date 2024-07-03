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Kripto

Sadece ekrana tıklayarak 1000lerce dolar kazandılar.

Sadece ekrana tıklayarak 1000lerce dolar kazandılar.

Kripto para dünyasında fırtına gibi esen Notcoin, kullanıcılarına ekrana tıklayarak para kazanma fırsatı sundu. Kısa sürede 40 milyon kullanıcıya ulaşan Notcoin, bir oyun olarak başladı ve kullanıcılarına ekrana tıkladıkça Notcoin kazandırdı. Ancak Notcoin projesi sona erdi ve kullanıcılar yeni kazanç fırsatları aramaya başladı. Bu noktada, Notcoin'in sunduğu kazanç yöntemlerini daha da ileriye taşıyan Blum platformu dikkat çekti.

03.07.2024 16:14
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Kripto para dünyasında bir fırtına estiren Notcoin, kullanıcılarına sadece ekrana tıklayarak para kazanma fırsatı sundu. Kulağa inanılmaz mı geliyor? Bu yenilikçi oyun, 40 milyon kullanıcının ilgisini çekerek kısa sürede viral oldu ve dünya genelinde büyük bir kullanıcı kitlesi oluşturdu. Toplu taşıma araçlarında, kafelerde, molalarda ya da evde dinlenirken bile Notcoin oynayan insanlar, sadece birkaç dokunuşla ek gelir elde etti.

Notcoin, Telegram üzerinden oynanan bir oyun olarak başladı ve kullanıcılarına ekrana tıklayarak Notcoin kazanma fırsatı sundu. Ekrana her tıklama, kullanıcılara belirli miktarda Notcoin kazandırdı ve zamanla bu kazançlar ciddi miktarlara ulaşabildi. Notcoin ile para kazanmak, sadece basit bir oyun oynamaktan ibaret değil. Notcoin ile kullanıcılar aynı zamanda görevleri tamamlayarak ve arkadaşlarını davet ederek kazançlarını artırabildi ve bu sayede, Notcoin oynayarak eğlenirken bir yandan da kazanç elde etti.

Erken dönem kullanıcıları, Notcoin üzerinden büyük kazançlar sağladı. Notcoin'in büyük airdrop kampanyaları, oyuncularına 1.5 milyon doların üzerinde para kazandırdı. Piyasa değerinin yüzde 60 artması ve işlem hacminin 758 milyon dolara ulaşması, birçok kişiyi kısa sürede zengin etti. Kullanıcılar, Notcoin sayesinde kendi başarı hikayelerini yazdılar ve finansal özgürlüklerine kavuştular.

Ancak Notcoin projesi sona erdi ve kullanıcılar yeni kazanç fırsatları aramaya yöneldi. Bu noktada, Blum adlı yeni bir platform dikkat çekti. Blum, Notcoin'in sunduğu basit ve erişilebilir kazanç yöntemlerini daha da ileriye taşıyarak kullanıcılarına yeni fırsatlar sunuyor. Blum, kullanıcılarına yine oyun oynayarak para kazanma imkânı sunarken, aynı zamanda daha çeşitli ve kazançlı yöntemler de sunuyor. Kullanıcılar, Blum sayesinde kazançlarını artırıyor ve kendi başarı hikayelerini yazıyorlar.

Eğer siz deücretsiz ekrana tıklayarak,kazanmak ve yeni fırsatları değerlendirmek istiyorsanız, Blum'u denemeyi unutmayın. Notcoin, kripto para dünyasında büyük bir devrim yaratarak milyonlarca insana ekrana tıklayarak para kazanma fırsatı sundu. Şimdi ise Blum gibi yeni platformlar, kullanıcılarına daha da fazla kazanç fırsatı sunarak bu başarı hikayesini devam ettiriyor. Blum'u denemek ve yeni fırsatları kaçırmamak için hemen harekete geçin!

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