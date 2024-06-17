TON Blockchain ağı TVL rekoru kırdı - Son Dakika
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Kripto

TON Blockchain ağı TVL rekoru kırdı

TON Blockchain ağı TVL rekoru kırdı

DefiLlama'nın son raporlarına göre, TON Blockchain ağında toplam kilitlenmiş değeri (TVL) 609,78 milyon dolara ulaşıp rekor bir seviyeye çıktı. Bu büyüme, TON tabanlı protokollerin ve merkezi olmayan borsaların artan aktivitelerinden kaynaklandı. Özellikle TON tabanlı merkezi olmayan borsa DeDust'ın likidite havuzu dikkat çekti. TON Blockchain ağı, Telegram'ın Web3 entegrasyonunda tercih ettiği platform olarak biliniyor. Bu durum, ekosistemin gelişimi için sağlam bir temel oluşturdu.

17.06.2024 16:23
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DefiLlama'nın son raporlarına göre TON Blockchain ağında toplam kilitlenmiş değeri (TVL) 609,78 milyon dolara ulaşarak rekor bir seviyeye çıktı. Bu büyüme, özellikle TON tabanlı protokollerin ve merkezi olmayan borsaların aktivitelerindeki artıştan kaynaklanıyor.

Hızla Büyüyen TON Ekosistemi, TVL'de Tarih Yazdı

Blockchain teknolojisindeki hızlı gelişmeler, kripto para dünyasında yeni rekortmenlerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Son olarak, DefiLlama'dan edinilen verilere göre, Open Network olarak da bilinen TON Blockchain, kilitli toplam değer (TVL) açısından 609,78 milyon dolar ile yeni bir rekor kırdı. Bu başarı, ağın TVL'sinin üç hafta önce 300 milyon dolar seviyesine ulaşmasının ardından geldi.

DefiLlama'nın yayınladığı rapora göre TON'da yer alan ilk on protokolün çoğu, son bir haftalık süreçte TVL değerlerinde kayda değer artışlar gösterdi. Bunlar arasında özellikle TON tabanlı merkezi olmayan borsa DeDust'ın likidite havuzu dikkat çekti. DeDust'ın TVL'si geçtiğimiz hafta yüzde 53 oranında artarak yaklaşık 300 milyon dolara ulaştı. Bunun yanı sıra, bemo, Stakee ve EVAA gibi daha küçük ölçekli protokoller de çift haneli büyüme oranları kaydetti.

TON Blockchain ağı, mesajlaşma devi Telegram'ın Web3 entegrasyonunda tercih ettiği platform olarak öne çıkıyor. Avustralya merkezli kripto borsası BTC Markets'in analisti Rachael Lucas konu hakkında yaptığı açıklamada Telegram'ın mevcut zincir içi kullanıcı tabanının diğer tüm Blockchain'lerden yaklaşık 100 kat daha büyük bir potansiyel kullanıcı kitlesine sahip olduğunu belirtti. Lucas, bu durumun ekosistemin gelişimi için sağlam bir temel oluşturduğunu vurguladı.

Telegram'ın TON Blockchain ile entegrasyonu, uygulamada yer alan oyna-kazan mini oyunlarının popülaritesini de artırdı. Notcoin, Yescoin ve Hamster Kombat gibi basit ve token ödüllü oyunlar, ağın çekiciliğini daha da artırıyor. Bunlarla birlikte Telegram, bu ayın başında Telegram Stars adlı yeni bir dijital mini uygulama ödeme sistemini tanıttı. Bu sistem, geliştiricilere Apple ve Google'ın uygulama mağazalarına kıyasla daha düşük promosyon ücretleri sunuyor.

TON'un artan popülaritesi, büyük kripto girişim sermayesi firmalarının da ilgisini çekti. Pantera Capital gibi önemli yatırımcılar, Telegram ile olan bağlantıları nedeniyle geçtiğimiz ay TON'a yatırım yaptıklarını açıkladı. Nisan ayında ise USDT stablecoininin ihraççısı Tether, TON Blockchain ile iş birliğine gittiğini duyurdu.

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Son Dakika Kripto TON Blockchain ağı TVL rekoru kırdı - Son Dakika

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