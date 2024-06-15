Uzman ETF analisti tarih verdi, Ethereum ETF\'lerini bu tarihten itibaren görebiliriz

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Eric Balchunas'a göre, spot Ethereum ETF'leri, Amerika Birleşik Devletleri'nde çok yakında işleme açılabilir. SEC'in hafif ve olumlu geri dönüşleri, bu fonların 2 Temmuz tarihinden önce piyasada olma ihtimalini kuvvetlendiriyor.

Ethereum ETF'lerinin Piyasaya Sürülme Tarihi Yaklaşıyor

ETF uzmanı Eric Balchunas, spot Ethereum (Ether) borsa yatırım fonlarının (ETF) 2 Temmuz tarihine kadar ABD'de işleme açılma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Balchunas, son analizlerine dayanarak Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) ETF başvurularına yönelik olumlu geri dönüşler aldığını ve işlemlerin başlaması için önemli bir engel görmediğini ifade etti.

15 Haziran'da bir makalede, SEC'in S-1 formu başvurularına ilişkin yaptığı yorumların "önemsiz" olduğunu belirten Balchunas, başvuruların hızla onaylanabileceğini öne sürdü. Balchunas "Her şey planlandığı gibi ilerlerse, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü tatili öncesinde bu fonların piyasada olabileceğini düşünüyoruz." dedi.

EYLÜL SONUNA KADAR İŞLEME AÇILACAK

23 Mayıs'ta SEC, çeşitli ABD borsalarında listelenmek üzere sekiz adet spot Ether ETF başvurusunu onaylamıştı. Ancak, ticaretin başlaması için gerekli olan S-1 kayıt beyanlarının onaylanması gerekiyor. SEC Başkanı Gary Gensler ise daha geniş bir perspektiften bakarak, spot Ether ETF'lerinin önümüzdeki üç ay içerisinde, eylül sonuna kadar işleme açılabileceğini belirtti. Gensler, onay sürecinin hızının, ihraççıların SEC yorumlarını ne kadar çabuk işleyebileceğine bağlı olacağını vurguladı.