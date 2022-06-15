Yayladağı Belediyesi tarafından organize edilen Milli Mücadelenin En Güney Cephesi 1. Yayladağı Tarih ve Kültür Sempozyumu 23 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Yayladağı, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › 1. Yayladağı Tarih ve Kültür Sempozyumu 23 Haziran'da yapılacak - Son Dakika

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