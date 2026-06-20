10. Ordu Tiyatro Festivali Devam Ediyor - Son Dakika
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10. Ordu Tiyatro Festivali Devam Ediyor

10. Ordu Tiyatro Festivali Devam Ediyor
20.06.2026 16:39
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Ordu'da düzenlenen festivalde 'Sokrates'in Son Gecesi' ve 'Don Kişot' sahnelendi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen, "10. Ordu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali"nin dördüncü gününde iki oyun sahnelendi.

Ankara Tiyatro Tempo, festival kapsamında " Sokrates'in Son Gecesi" adlı oyunu Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nda sanatseverlerin beğenisine sundu.

Bulgar Stefan Tsanev'in yazdığı, Petar Todorov'un uyarladığı ve yönettiği oyunda, Haluk Yüce ile Marina Yüce rol aldı.

Sahne ve kukla tasarımı Hanna Schwartz, müzikleri Nedim Yıldız, vokali Yıldız İbrahimova'ya ait oyunda, kuklaların yarattığı güçlü metafor üzerinden Sokrates'in son gecesine tanıklık ediliyor.

Tiyatro sanatçısı Yavuz Sepetçi, oyunun ardından sanatçılara plaket verdi.

Festivalin dördüncü gününde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ise "Don Kişot" adlı oyunu sahneledi.

Altınordu Belediyesince organize edilen festival, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat 10. Ordu Tiyatro Festivali Devam Ediyor - Son Dakika

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