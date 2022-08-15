Sürücüler güzergahta kontrollü bir şekilde seyrederken, zaman zaman etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi 35 metreye kadar düşüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Kültür Sanat › Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor - Son Dakika

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