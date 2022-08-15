Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

15.08.2022 15:46

100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bölgede öğleden sonra başlayan ve etkisini artırarak devam eden sağanak nedeniyle yol kenarlarında su birikintileri oluştu.

Sürücüler güzergahta kontrollü bir şekilde seyrederken, zaman zaman etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi 35 metreye kadar düşüyor.

Karayolları ve trafik ekipleri sürücülerin bölgede dikkatli seyretmelerini, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor - Son Dakika
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