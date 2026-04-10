100 Yıllık Bakkal, Kuruçay'da Hizmette - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

100 Yıllık Bakkal, Kuruçay'da Hizmette

10.04.2026 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çubuk'taki 100 yıllık bakkal, geleneksel ürünlerle köylülerin destekçisi olmaya devam ediyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı kırsal Kuruçay Mahallesi'ndeki yaklaşık 100 yıllık bakkal, zamana direnen yapısıyla hizmet vermeye devam ediyor.

Babasından devraldığı dükkanı işleten 60 yaşındaki Fikret Tohumcu, yapının özelliklerini de korumaya çalışıyor.

Taş ve kerpiç duvarları, ahşap tavanı ve eski terazileriyle dikkati çeken bakkal, 1930'lu yılların izlerini taşırken, beyaza boyalı dış cephesiyle de ilgi görüyor.

Bakkal Tohumcu, AA muhabirine, yaklaşık 40 yıldır bu işin içinde olduğunu söyledi.

Çevre mahallelerden getirilen sebze ve süt ürünlerini müşterilere sunduklarını aktaran Tohumcu, "Babamdan kalan bu dükkanı yaşatmaya çalışıyoruz. Güler yüzlü olmak lazım. Köylülerimizin ürettiği ürünleri de burada satıyoruz." dedi.

Geleneksel alışveriş kültürünü sürdürdüklerini ifade eden Tohumcu, zamana meydan okuyan bakkalın sadece alışveriş yapanların değil bölgeyi ziyaret edenlerin de ilgisini çektiğini anlattı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ekonomi, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 100 Yıllık Bakkal, Kuruçay'da Hizmette - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 12:17:29. #.0.5#
SON DAKİKA: 100 Yıllık Bakkal, Kuruçay'da Hizmette
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.