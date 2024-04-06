109 yıllık Kızılay 'Sıhhiye Çantaları' Çanakkale Savaşı'nın izlerini taşıyor
SİVAS - Çanakkale savaşından kaldığı düşünülen 109 yıllık Kızılay 'Sıhhiye Çantaları' Sivas'ın Şarkışla ilçesi Kızılay şubesinde sergileniyor.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan Kızılay Şubesi, tarihin derinliklerinden gelen ve Çanakkale Savaşı'na ait olduğu düşünülen 109 yıllık sıhhiye çantalarını sergiliyor. Tarihi değeri büyük olan bu sağlık çantaları, geçmişin izlerini günümüze taşıyor ve ziyaretçilere o dönemin şartlarını hatırlatarak hem düşündürüyor hem de görenleri duygulandırıyor.
"Bu malzemelerle kim bilir kime dokundular, kimin hayatını kurtardılar"
'Bu çantaların yaşanmışlıkları var' ifadesini kullanan Şarkışla Kızılay gönüllüsü Nuran Keçeci, "Arkadaşımın dükkanını gezmeye gitmiştim. Kendisinin bu tarz nostaljik ürünlere ilgisi vardı. Orayı gezerken bu çantaları gördüm. Ben de Kızılay gönüllüsü olduğumdan dolayı almak istedim. Bu çantaların yeri Kızılay olmalı diye düşündüm. Arkadaşımla konuşarak bu çantaları kendisinden aldım ve getirdim. Bu çantaların aynı örneklerini araştırdım. Çanakkale Savaş'ından kaldığını düşünüyorum. Çantayı aldığımda içinde; kırıkları sarmak için tahtadan ateller, iki tane üsteğmen rütbesi ve sargı bezi vardı. Sargı bezleri belki sonradan konmuş olabilir emin değilim ama diğer ürünler oldukça eskiydi ve çantanın kendi parçasıydı diye düşünüyorum. Bu çantayı görünce çok duygulandım. Savaşta o kadar insanı kurtarmak için bu çantaların taşındığını düşünmek beni çok duygulandırdı. Bu malzemelerle kim bilir kime dokundular, kimin hayatını kurtardılar bunları düşünmek insanı gerçekten düşündürüyor, duygulandırıyor. Bu çantaların yaşanmışlıkları var" şeklinde konuştu.
"İnsanın bunları düşündükçe duygulanmaması elde değil"
Bu çantalar bizim milli değerlerimizden bir parça diye konuşan Şarkışla Türk Kızılay Şube Başkanı Ahmet Turan Yılmaz, "Bu çantalar savaştan kalan birer anı. Zamanında hastalara, yaralılara şifa olmaya vesile olmuş. İnsanın bunları düşündükçe duygulanmaması elde değil. Biz de bunu burada sergiliyoruz. Görmek isteyen herkes Şarkışla Türk Kızılay şubesine gelerek görebilirler" dedi.
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