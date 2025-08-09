11. Görnek Yayla Şenliği Yapıldı

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde 11. Görnek Yayla Şenliği gerçekleştirildi.

Vali Aziz Yıldırım, yaylada organize edilen şenlikte, vatandaşlarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yayla şenliklerinin kültürün önemli bir parçası olduğuna işaret eden Yıldırım, "Yaylalarımız buluşma noktalarımızdır. Buralar aynı zamanda hayvancılığın yapıldığı, üretimin sürdüğü yerlerdir. Üretimin teşvik edilmesi büyük önem taşımaktadır." dedi.

Şenliğe Köprübaşı Kaymakamı Emre Konakçı, İlçe Belediye Başkanı Ali Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yöresel şarkıcıların seslendirdiği türkülerle vatandaşlar horon oynadı.