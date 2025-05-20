11. İstanbulensis Şiir Festivali Başlıyor

SULTANBEYLİ Belediyesi tarafından düzenlenen 11'inci Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali başlıyor. 21-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivale ilişkin açıklama yapan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "3 gün sürecek şiir festivalimiz kapsamında yerli ve yabancı pek çok şairimizi şiirseverlerle buluşturacağız. 21 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz açılış törenimize tüm vatandaşlarımız davetlidir" dedi.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali başlıyor. 21-23 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek şiir festivali toplam 3 gün sürecek. Şiir festivalinin açılış töreni ise yarın saat 19.00'da Aydos Kalesi'nde yapılacak.

YERLİ VE YABANCI ŞAİRLER KATILACAK

Şiirin sesine Aydos Kalesi'nden ses vereceklerini ifade eden Ali Tombaş, "İlçemiz için geleneksel hale gelen İstanbulensis Şiir Festivali'mizin bu yıl 11'incisini gerçekleştireceğiz. Festivalimiz kapsamında yurt içinden ve yurt dışından birbirinden kıymetli şairlerimiz, yazarlarımız misafirimiz olacak; okullarda gençlerimizle buluşacak. Tüm şiirseverleri Aydos Kalesi'nde düzenleyeceğimiz açılış törenine davet ediyorum" diye konuştu.

11'inci Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali'ne, yurt içinden Recep Garip, Meryem Kılıç, Muhammed Ali Köseoğlu, Muhammed Sinan Kökçü, Serap Kadıoğlu, Süleyman Çelik; yurt dışından ise Filistin'den Ali Al Ameri, Suriye'den Cemil Dari, Kırım'dan Meryem Başkurt Sabaz, Sırbistan'dan Nadija Rebronja katılacak. Şairler, festival süresince hem öğrencilerle hem de şiirseverlerle bir araya gelecek.

Ayrıca şiir festivali kapsamında 11'inci Uluslararası İstanbulensis Şiir Yarışması da düzenlendi. Özellikle çocuk ve gençlerin şiire yönelik ilgilerini artırmak amacıyla öğrenciler arasında yapılan yarışmaya 300 başvuru yapıldı. Uzman jüri heyeti tarafından dereceye giren şiirler, 23 Mayıs Cuma günü düzenlenecek 11'inci Uluslararası İstanbulensis Şiir Yarışması Ödül Töreni'nde ödüllendirilecek. Ödül töreni, saat 11.00'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde yapılacak.