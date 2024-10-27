11 Yaşındaki Çocuğun 521 Oyuncak Araba Koleksiyonu - Son Dakika
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Kültür Sanat

11 Yaşındaki Çocuğun 521 Oyuncak Araba Koleksiyonu

11 Yaşındaki Çocuğun 521 Oyuncak Araba Koleksiyonu

Yusuf Eymen Durmaz, 6 yılda 521 oyuncak araba toplayarak koleksiyon yapma tutkusunu sürdürüyor.

27.10.2024 12:16
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Van'ın Edremit ilçesinde 11 yaşındaki Yusuf Eymen Durmaz, topladığı birbirinden farklı 521 oyuncak arabadan oluşan koleksiyonunu evindeki vitrinde özenle saklıyor.

Kavurma Mahallesi'nde yaşayan Muhammed Hanefi ve Şengül Durmaz çiftinin iki çocuğundan biri olan Yusuf Eymen Durmaz, 6 yıl önce İstanbul'da ziyaret ettiği Rahmi Koç Müzesi'nde gördüğü arabalardan esinlenerek oyuncak araba biriktirmeye başladı.

Gittiği illerde gördüğü modelleri satın alan, anne ve babasından da destek gören Durmaz, binek otomobil, Formula-1, cip, arazi aracı, otobüs, kamyon gibi birbirinden farklı modelde 521 oyuncak arabadan oluşan koleksiyon oluşturdu.

Koleksiyonunu evlerinin duvarlarına monte edilen vitrinde özenle muhafaza eden Durmaz, tutkusu haline gelen oyuncak arabaların marka, model ve özelliklerini de öğrendi.

Evine gelen misafirlere arabaları tanıtan Durmaz, koleksiyonunu eğitim gördüğü okula da götürerek arkadaşlarına gösterdi.

"Telefon ve internetten uzaklaşmış oluyorum"

Tutkusu haline gelen koleksiyonuna yeni araba modelleri eklemeyi hedefleyen Durmaz, AA muhabirine, her geçen gün oyuncak arabalara ilgisinin arttığını söyledi.

Gezdiği illerde farklı oyuncak arabalar satın aldığını anlatan Durmaz, "Rahmi Koç Müzesi'ni gezerken birçok araba gördüm. Oradan ilham alarak koleksiyon yapmaya başladım. Şimdiye kadar 521 araba topladım. Her biri birbirinden farklı. Aynı olanları matkapla açarak eklemeler yapıyorum ya da boyuyorum. Evimizde yaptığımız vitrinde saklıyorum. Herkes çok güzel karşılıyor. Farklı modellerden araçlar var. Böylece hem telefondan hem de internetten uzaklaşmış oluyorum." diye konuştu.

Anne Şengül Durmaz da Rahmi Koç Müzesi ziyaretlerinin oğlu için dönüm noktası olduğunu belirtti.

Çocuklarının oyuncaklarla vakit geçirmesinin sevindirici olduğunu ifade eden Durmaz, şunları kaydetti:

"Günümüz teknoloji çağı, çocukları bilgisayardan, telefondan uzak tutmanın yollarından biri olarak gördük. Çocuğun ilgi alanı ve mutlu oluyor. Oyuncaklarla oynarken gerçek araçmış gibi görüyor. Bu araçlarla bir yere gidiyormuş gibi hayal ediyor. Biz de elimizden geldiğince destekliyoruz. Arkadaşları için de özendirici oluyor. İleride kendi sergisini açmayı düşünüyor. Büyüyünce nasıl bir yol izlemeyi düşünüyorsa biz de ona göre destekleyeceğiz. Maliyetli oluyor, bazen bizi zorluyor ama oğlumuz mutlu oluyor."

"Başka bir eve taşınacaktık, bu durumdan dolayı taşınmadık"

Baba Muhammed Hanefi Durmaz ise oğlunun böyle bir koleksiyoner olacağını tahmin edemediğini dile getirerek, "Gittiğimiz yerlerde gördüğümüz farklı oyuncak arabaları alıyoruz. Halen değişik olanları almaya devam ediyoruz. Çocuğumuz mutlu olsun yeter. Evimizin bir bölümünü müzeye çevirdik. Başka bir eve taşınacaktık, bu durumdan dolayı taşınmadık." dedi.

Yusuf Eymen Durmaz'ın eğitim gördüğü kolejin müdürü Abdulrahim Yıldız da "Öğrencimizin güzel bir hobisi var. Bunu okula taşımak istedik. Çocuklarımızın günlük yaşamlarında deşarj olabilecekleri aktiviteler yapmaları önemli. Eğitim yoğunluğunun dışında çocukların bu alanlara yönelmesi güzel. Eğitimdeki başarılarını olumlu etkiliyor. Bu sergi, çocukların sosyalleşmesine, iletişimlerinin güçlenmesine katkı sağlanmış oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat 11 Yaşındaki Çocuğun 521 Oyuncak Araba Koleksiyonu - Son Dakika

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