12 yaşındaki ressamdan şehit babası anısına resim sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

12 yaşındaki ressamdan şehit babası anısına resim sergisi

Muş'ta 2012 yılında görev sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis Hüseyin Gül'ün 12 yaşındaki oğlu Taha Gül, çizdiği yağlı boya resimlerini babası anısına düzenlediği sergide sanatseverlerle buluştu. Sergide doğa ve manzara temalı resimlerine yer veren Gül'ün eserleri yoğun ilgi gördü. Sergi bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

19.04.2024 20:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

12 yaşındaki ressamdan şehit babası anısına resim sergisi

ANKARA - 2012'de Muş'ta görevi başındayken geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Hüseyin Gül'ün 12 yaşındaki oğlu Taha Gül, çizdiği yağlı boya resimlerini babası anısına düzenlediği sergide sanatseverlerle buluşurdu.

Muş'ta 2012 yılında görev sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis Hüseyin Gül'ün oğlu Talha Gül, 50 tane yağlı boya resminin yer aldığı sergisinin açılışını, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ada Ankara Fuaye alanında gerçekleştirdi. Babası ve tüm polislerin anısına düzenlediği sergisinde doğa ve manzara temalı resimlerine yer veren Gül'ün eserleri yoğun ilgi gördü. Bir buçuk senede çizdiği resimlerini sanatseverlerin beğenisine sunan Gül'ün sergisinde ailesi, yakınları, emniyet personelleri ve çok sayıda vatandaş yer aldı. 12 yaşında ilk sergi tecrübesini yaşayan Gül'ün eserleri bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

"Resimlerimi babam için çizdim"

Mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getiren Taha Gül, "Resimleri bir buçuk sene içerisinde çizdim. Genellikle doğa resimleri yapıyorum. En sevdiğim resimler çiçek resimleri oluyor. Şu ana kadar 50 tane resim çizdim. Babamın ve bütün polisler adına sergi açmak istemiştim. Bu sergiyi de onlar için açtım. Fikrimi ilk annemle paylaştım. Sonra da sergimizi açtık. Bu benim ilk sergim. Heyecanlıyım, çok mutluyum. İnşallah güzel geçecek. Sergimde doğa ve çiçek resimleri var. Bir resmi ortalama 4 saatte çiziyorum ama bazen süre uzayabiliyor. Daha küçük yaşlardayken de resim çizerdim, ardından da daha çok çizmeye heves ettim. Çok eğlenceli ve güzel gelmeye başlamıştı. Sonra da çizmeye devam ettim. Yeni sergiler açmayı da düşünüyorum" dedi.

Resimlerini şehit babasına armağan ettiğini söyleyen Gül, "Babam çok iyi birisiymiş. Dinine bağlıymış. O da resim çiziyormuş. Bu resimlerin hepsini onun için çizdim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Hüseyin Gül, trafik, Ressam, Muş, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 12 yaşındaki ressamdan şehit babası anısına resim sergisi - Son Dakika

  • Müjde Ar'a Münih Türk Film Günlerinde 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü'
    21:10 Müjde Ar'a Münih Türk Film Günlerinde 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü'

    Münih'te düzenlenen 35. Münih Türk Film Günlerinde Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar'a 50. Sanat Yılı dolayısıyla 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' verildi. Müjde Ar ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada kadınları desteklemeye adadığı hayatını anlattı ve kendisine verilen ödülün iki sahibi olduğunu belirtti. Ayrıca, Müjde Ar'ın Şener Şen ile başrolleri paylaştığı 'Şalvar Davası' adlı film restore edilerek festivalde gösterildi.

  • Diyarbakır'da Turizm Haftası etkinliklerinde baba-kız müzik dinletisi
    20:33 Diyarbakır'da Turizm Haftası etkinliklerinde baba-kız müzik dinletisi

    Diyarbakır'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, Mardin'in Nusaybin ilçesinden gelen Ferhat Badur ve kızı Yağmur tarafından keman ve klarnet dinletisi sunuldu. Etkinliğe Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Sebahattin Genç de katıldı. Baba Badur, kızıyla aynı sahneyi paylaşmanın gururunu yaşadığını belirtirken, kızı Yağmur ise hem konservatuvara hazırlandığını hem de keman eğitimi verdiğini söyledi.

  • Osmanlı'nın sembolü Süleyman Han Camii yeniden ibadete açıldı
    20:27 Osmanlı'nın sembolü Süleyman Han Camii yeniden ibadete açıldı

    Van Kalesi'nin zirvesinde bulunan Osmanlı sembolü Süleyman Han Camii, restore edildikten sonra yeniden ibadete açıldı. 2 bin 700 yıllık Van Kalesi, hala görkemiyle ayakta duruyor ve cami bu tarihi yapıyı tamamlıyor. Van Valisi Ozan Balcı, caminin açılışında yaptığı konuşmada, şehrin imar ve inşa edilmesi için yapılan çalışmaların vatandaşların huzuru ve refahı için olduğunu belirtti ve Van'ın kültür ve turizmine büyük değer katacak olan bu restorasyonların devam edeceğini söyledi.

  • 484. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali Programı Tanıtıldı
    20:24 484. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali Programı Tanıtıldı

    Manisa'da düzenlenen Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nin programı tanıtıldı. Festival, 23 Nisan'da başlayacak ve çeşitli etkinliklerle 28 Nisan'da sona erecek. Festivalde konserler, paneller, sergiler ve mesir saçımı gibi etkinlikler yer alacak.

  • Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Üsküp Kitap Fuarı'na katıldı
    20:18 Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Üsküp Kitap Fuarı'na katıldı

    Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Yeni Balkan Yayınevi tarafından düzenlenen Üsküp Kitap Fuarı'na katıldı. Büyükelçi Ulusoy, fuar kapsamında tanıtılan kitapların yazarlarıyla sohbet etti ve Türkçe dilinin Kuzey Makedonya'da canlı tutulmasının önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Türkiye Maarif Vakfı'nın Kuzey Makedonya'daki okullarının standını da ziyaret etti. Fuar, 24 Nisan'a kadar devam edecek.


20:32 İstanbul Gaziosmanpaşa’da toprak kayması meydana geldi İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması meydana geldi
20:02 İmamoğlu’ndan Haluk Bayraktar’ın “Tasmalı köpek“ çıkışına yanıt İmamoğlu'ndan Haluk Bayraktar'ın "Tasmalı köpek" çıkışına yanıt
19:03 Mardin ve Diyarbakır Belediye Meclislerindeki Olaylar İçin Müfettiş Görevlendirildi Mardin ve Diyarbakır Belediye Meclislerindeki Olaylar İçin Müfettiş Görevlendirildi
18:21 Oğlunun telefonundan mesaj atıp kapıyı açtırdığı boşanma aşamasındaki eşini öldürdü Oğlunun telefonundan mesaj atıp kapıyı açtırdığı boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
16:38 Jandarma üniforması ile GBT kontrolü yaparken polise yakalandı Jandarma üniforması ile GBT kontrolü yaparken polise yakalandı
20:26 Adaylığını resmen açıkladı Sadettin Saran’dan Ali Koç’a gözdağı Adaylığını resmen açıkladı! Sadettin Saran'dan Ali Koç'a gözdağı
18:58 Uğur Dündar gözyaşlarını tutamadı Duygu dolu Ali Koç sözleri Uğur Dündar gözyaşlarını tutamadı! Duygu dolu Ali Koç sözleri
17:17 Fazla kilo takıntısı hayatını kabusa çevirdi: 1 milyon 400 bin lira ödediği ameliyatta midesi delindi Fazla kilo takıntısı hayatını kabusa çevirdi: 1 milyon 400 bin lira ödediği ameliyatta midesi delindi
16:22 Şırnak’ta oy vermeye giden asker ve polislere tepki gösteren kişiye soruşturma açıldı Şırnak'ta oy vermeye giden asker ve polislere tepki gösteren kişiye soruşturma açıldı
15:54 Ojelerini çıkartıp dolgularını eritti Sakal bırakan Kerimcan Durmaz bambaşka biri oldu Ojelerini çıkartıp dolgularını eritti! Sakal bırakan Kerimcan Durmaz bambaşka biri oldu
15:50 “İsrail’in başkenti neresidir“ sorusuna verdiği cevapla sunucuyu hayrete düşürdü "İsrail'in başkenti neresidir?" sorusuna verdiği cevapla sunucuyu hayrete düşürdü
15:41 Fondaki şarkı Fener taraftarını kızdıracak Olympiakoslu oyuncular soyunma odasında böyle sevindi Fondaki şarkı Fener taraftarını kızdıracak! Olympiakoslu oyuncular soyunma odasında böyle sevindi
15:17 Tüm zenginliklerini fakirlere dağıtıp rahip oldular Tüm zenginliklerini fakirlere dağıtıp rahip oldular
15:08 Torreira’dan ayrılan Devrim Özkan’dan yürek hoplatan pozlar Torreira'dan ayrılan Devrim Özkan'dan yürek hoplatan pozlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2024 21:12:43. #1.13#
SON DAKİKA: 12 yaşındaki ressamdan şehit babası anısına resim sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement