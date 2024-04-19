12 yaşındaki ressamdan şehit babası anısına resim sergisi
ANKARA - 2012'de Muş'ta görevi başındayken geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Hüseyin Gül'ün 12 yaşındaki oğlu Taha Gül, çizdiği yağlı boya resimlerini babası anısına düzenlediği sergide sanatseverlerle buluşurdu.
Muş'ta 2012 yılında görev sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis Hüseyin Gül'ün oğlu Talha Gül, 50 tane yağlı boya resminin yer aldığı sergisinin açılışını, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ada Ankara Fuaye alanında gerçekleştirdi. Babası ve tüm polislerin anısına düzenlediği sergisinde doğa ve manzara temalı resimlerine yer veren Gül'ün eserleri yoğun ilgi gördü. Bir buçuk senede çizdiği resimlerini sanatseverlerin beğenisine sunan Gül'ün sergisinde ailesi, yakınları, emniyet personelleri ve çok sayıda vatandaş yer aldı. 12 yaşında ilk sergi tecrübesini yaşayan Gül'ün eserleri bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek.
"Resimlerimi babam için çizdim"
Mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getiren Taha Gül, "Resimleri bir buçuk sene içerisinde çizdim. Genellikle doğa resimleri yapıyorum. En sevdiğim resimler çiçek resimleri oluyor. Şu ana kadar 50 tane resim çizdim. Babamın ve bütün polisler adına sergi açmak istemiştim. Bu sergiyi de onlar için açtım. Fikrimi ilk annemle paylaştım. Sonra da sergimizi açtık. Bu benim ilk sergim. Heyecanlıyım, çok mutluyum. İnşallah güzel geçecek. Sergimde doğa ve çiçek resimleri var. Bir resmi ortalama 4 saatte çiziyorum ama bazen süre uzayabiliyor. Daha küçük yaşlardayken de resim çizerdim, ardından da daha çok çizmeye heves ettim. Çok eğlenceli ve güzel gelmeye başlamıştı. Sonra da çizmeye devam ettim. Yeni sergiler açmayı da düşünüyorum" dedi.
Resimlerini şehit babasına armağan ettiğini söyleyen Gül, "Babam çok iyi birisiymiş. Dinine bağlıymış. O da resim çiziyormuş. Bu resimlerin hepsini onun için çizdim" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Kültür Sanat › 12 yaşındaki ressamdan şehit babası anısına resim sergisi - Son Dakika
Münih'te düzenlenen 35. Münih Türk Film Günlerinde Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar'a 50. Sanat Yılı dolayısıyla 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' verildi. Müjde Ar ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada kadınları desteklemeye adadığı hayatını anlattı ve kendisine verilen ödülün iki sahibi olduğunu belirtti. Ayrıca, Müjde Ar'ın Şener Şen ile başrolleri paylaştığı 'Şalvar Davası' adlı film restore edilerek festivalde gösterildi.
Diyarbakır'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, Mardin'in Nusaybin ilçesinden gelen Ferhat Badur ve kızı Yağmur tarafından keman ve klarnet dinletisi sunuldu. Etkinliğe Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Sebahattin Genç de katıldı. Baba Badur, kızıyla aynı sahneyi paylaşmanın gururunu yaşadığını belirtirken, kızı Yağmur ise hem konservatuvara hazırlandığını hem de keman eğitimi verdiğini söyledi.
Van Kalesi'nin zirvesinde bulunan Osmanlı sembolü Süleyman Han Camii, restore edildikten sonra yeniden ibadete açıldı. 2 bin 700 yıllık Van Kalesi, hala görkemiyle ayakta duruyor ve cami bu tarihi yapıyı tamamlıyor. Van Valisi Ozan Balcı, caminin açılışında yaptığı konuşmada, şehrin imar ve inşa edilmesi için yapılan çalışmaların vatandaşların huzuru ve refahı için olduğunu belirtti ve Van'ın kültür ve turizmine büyük değer katacak olan bu restorasyonların devam edeceğini söyledi.
Manisa'da düzenlenen Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nin programı tanıtıldı. Festival, 23 Nisan'da başlayacak ve çeşitli etkinliklerle 28 Nisan'da sona erecek. Festivalde konserler, paneller, sergiler ve mesir saçımı gibi etkinlikler yer alacak.
Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Yeni Balkan Yayınevi tarafından düzenlenen Üsküp Kitap Fuarı'na katıldı. Büyükelçi Ulusoy, fuar kapsamında tanıtılan kitapların yazarlarıyla sohbet etti ve Türkçe dilinin Kuzey Makedonya'da canlı tutulmasının önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Türkiye Maarif Vakfı'nın Kuzey Makedonya'daki okullarının standını da ziyaret etti. Fuar, 24 Nisan'a kadar devam edecek.