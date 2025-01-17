120 Bin Çiviyle Ayasofya Tablosu - Son Dakika
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Kültür Sanat

120 Bin Çiviyle Ayasofya Tablosu

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Filografi sanatçısı Mustafa Baştan, 9 ayda 120 bin çiviyle Ayasofya'nın tablosunu gerçekleştirdi.

17.01.2025 13:19
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Filografi sanatçısı 120 bin çivi kullanarak Ayasofya Camii'ni resmetti

Filografi ustası hayallerini çiviyle resmediyor

ANKARA - Filografi sanatçısı Mustafa Baştan, hayalini kurduğu Ayasofya Cami tablosunu 9 ay boyunca 120 bin çiviyle işleyerek resmetti.

Ankara'da yaşayan 47 yaşındaki filografi sanatçısı Mustafa Baştan, hocası Aşır Düğer'in önerisiyle başladığı filografi sanatıyla hayallerini işliyor. Yaklaşık 8 yıl önce kurduğu hayalini gerçekleştirmek üzere Ankara'dan ayrılan Mustafa Baştan, Ayasofya Cami'ni filografi sanatıyla resmetmek için caminin bulunduğu İstanbul'a taşındı. İstanbul'da 9 ay boyunca Ayasofya Cami'ni resmetmek için çalışan Mustafa Baştan, yaklaşık 150 kilo ağırlığındaki tablo için 120 bin çivi kullandı.

Filografi sanatçısı Mustafa Baştan, İHA muhabirine, 15 yıldır filografi sanatıyla uğraştığını ve bu sanatını inceliklerini anlattı.

"Ayasofya tablosu benim kalfalık eserim"

Filografi sanatının ahşap bir zemin üzerinde gerçekleştiğini belirten Baştan, "Ahşap zemin üzerine çiviler çakılarak ve belli örgü teknikleri kullanılarak yapılan bir resim sanatıdır. Ayasofya tablosu, Mimar Sinan'ın da ifade ettiği gibi benim kalfalık eserim" ifadelerini kullandı.

Baştan, Ayasofya Cami tablosunun 8 yıl önce hayalini kurduğu bir çalışma olduğuna dikkati çekerek, "Fakat filografi sanatına uyarlayabilir miyim, bire bir resmin aynısını aktarabilir miyim diye uzun bir süre kafa yormuştum. Hayalini kurduktan sonra çalışmam 9 ay sürdü. 120 bin çivi kullanarak ve sadece Ayasofya ile ilgilenerek tamamlamış olduk" diye konuştu.

Şablon kullanılarak yapılıyor

Filografi sanatında şablon kullandıklarını bilgisini veren Baştan, "Önce yapacağımız ölçüyü belirliyoruz, sonra şablonunu çıkartıyoruz. Şablonun üzerine çiviyi çakıyoruz, sonra kağıdı çıkartıp örgü teknikleri kullanarak çalışmamızı tamamlıyoruz" şeklinde konuştu.

Diziden etkilenerek Varda Köprü tablosunu yaptı

Varda Köprüsü tablosunu ise bir diziden etkilenerek yaptığını söyleyen Baştan, "Köprünün nerede olduğunu bilmiyordum, dizide gördükten sonra araştırdım. Abdülhamit Han'ın Hicaz Demiryolu için yaptırdığı bir köprüymüş. Tarihi ve hikayesi ilgimi çektiği için, 2 metreye 2 metre ölçüsüyle yine 124 bin çivi çakarak 9 ayda tamamladığım çalışmaydı" dedi.

Bakanlığın katkıları ile Çorum ve Ankara'da festival düzenledi

Arkadaşları ile birlikte 2017'de El Sanatları Derneği'ni kurduklarını aktaran Baştan, son 1 ay içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ile Çorum ve Ankara'da güzel bir festival düzenlerini ve daha öncesinde de çeşitli Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim vererek bu sanatın öğretilmesi için katkıda bulunduğunu ifade etti.

120 Bin Çiviyle Ayasofya Tablosu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 120 Bin Çiviyle Ayasofya Tablosu - Son Dakika

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