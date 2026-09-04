121 Okul Müdürü Dumlupınar’ın Tarihi Mekanlarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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121 Okul Müdürü Dumlupınar’ın Tarihi Mekanlarını Ziyaret Etti

121 Okul Müdürü Dumlupınar’ın Tarihi Mekanlarını Ziyaret Etti
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Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen programla 121 okul müdürü, Dumlupınar’daki şehitlik, müzeler ve Atatürk Karargah Evi gibi Milli Mücadele’ye ışık tutan tarihi mekanları iki gün boyunca gezerek bilgi aldı.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen program kapsamında 121 okul müdürü, Dumlupınar'ın Milli Mücadele tarihine ışık tutan önemli mekanlarını ziyaret etti.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okul yöneticilerinin Dumlupınar'ın tarihi ve kültürel mirasını yerinde tanımaları amacıyla iki günlük ziyaret programı gerçekleştirildi. Program kapsamında okul yöneticileri; Dumlupınar Şehitliği, Dumlupınar Diorama Müzesi, Dumlupınar Kurtuluş Savaşı Müzesi, Dumlupınar Atatürk Karargah Evi (Atatürk Evi Müzesi), Mehmetçik Anıtı ve bölgedeki diğer tarihi mekanları ziyaret etti. Ziyaretlerde müze ve alan yetkilileri tarafından okul yöneticilerine, ziyaret edilen mekanların tarihi önemi, Milli Mücadele dönemindeki yeri ve taşıdığı kültürel değerler hakkında bilgiler verildi.

İki gün süren programa toplam 121 okul müdürü katılırken, gerçekleştirilen ziyaret ve bilgilendirme faaliyetleriyle program tamamlandı. Programla birlikte okul yöneticilerinin Kütahya'nın Milli Mücadele tarihindeki önemli merkezlerinden biri olan Dumlupınar'ın tarihi mirasını daha yakından tanımaları ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunmaları amaçlandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 121 Okul Müdürü Dumlupınar’ın Tarihi Mekanlarını Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: 121 Okul Müdürü Dumlupınar’ın Tarihi Mekanlarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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