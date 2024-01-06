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13 Yıl Önce Işıkları Sönen Belediye Sineması Yeniden Hayat Bulacak - Son Dakika
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13 Yıl Önce Işıkları Sönen Belediye Sineması Yeniden Hayat Bulacak

Zonguldak'ta 13 yıl önce kapatılan belediye sineması, Şubat ayında tamamlanacak restorasyon çalışmalarının ardından tekrar hizmet vermeye başlayacak. Sinema, konferans salonu ve tiyatro salonu gibi birçok alanda hizmet verecek.

06.01.2024 - 18:58,  Güncelleme: 19:13
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13 yıl önce ışıkları sönen belediye sineması yeniden hayat bulacak

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 13 yıl önce ışıkları sönen belediye sineması, Şubat ayında restorasyon çalışmasının tamamlanmasıyla yeniden hayat bulacak.

Zonguldak'ta kent merkezinde 13 yıl önce kapatılan belediye sinemasının yeniden açılması için geçtiğimiz aylarda restorasyon çalışması başlatılmıştı. Çalışmalar hızla devam ederken, bugün Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmaların Şubat ayında tamamlanmasıyla birlikte belediye sineması, konferans salonu, sinema ve tiyatro salonu gibi bir çok alanda hizmet vermeye başlayacak.

İnceleme sonrasında açıklama yapan Başkan Alan, "On iki, on üç, yıldır kapalı duruyor belediye sinemamız. Yani Zonguldak'ta yediden yetmişe herkese sorsanız belki de hepimizin seyrettiği yer burası. Herkes için değeri var manevi anlamda. Restorasyona başladık. İnşallah şubat sonuna yetiştirip çok amaçlı bir salonumuz olacak. Sinemamızda olacak. İnşallah devlet tiyatrolarını da getireceğiz. Zonguldak'taki tiyatro gruplarımız. Bizim başka düşündüğümüz hayal ettiğimiz şeyler de var. İnşallah meclis toplantılarımızı burada yapacağız. Bazen yeri gelecek, nikah kıyacağız. Gençlerimiz müsamerelerini yapacaklar. Kongreler yapacağız, şehir dışından bir misafirimiz geldiği zaman inşallah burada ağırlayacağız. Konum olarak çarşının tam kalbinde. Gerçekten hem doğa yani yeşil burada, deniz burada. Yapı da zaten koruma altında bir eser. İnşallah bunu güzelleştirmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi Şubat sonuna kadar da inşallah bitiririz. Seçim öncesi vatandaşlarımızın hizmetine sunarız. Eminim ki herkes burayı da bekliyordur. Çünkü dediğim gibi şuradan yoldan geçen üç kişiye soralım. Zonguldaklıyım diyen insanların doksan dokuzu ilk sinema tecrübesini burada yaşamıştır. ve çok kıymetlidir hepimiz için. İnşallah başaracağız bunu" dedi.

13 Yıl Önce Işıkları Sönen Belediye Sineması Yeniden Hayat Bulacak
Kaynak: İHA
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