14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda Yücel Arzen Konseri - Son Dakika
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Kültür Sanat

14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda Yücel Arzen Konseri

14. Kocaeli Kitap Fuarı\'nda Yücel Arzen Konseri

Yücel Arzen, Kocaeli Kitap Fuarı'nda sanatseverlerle buluştu, Filistin konulu eserler alkış aldı.

07.10.2024 21:46
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında sanatçı Yücel Arzen sevenleriyle bir araya geldi.

Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki Akçakoca Salonu'nda düzenlenen programa AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve sanatseverler katıldı.

Yücel Arzen ve orkestra ekibi, "Sakarya Türküsü", "Türk Marşı", "Kaldırımlar", "Mansur","İki alyans" başta olmak üzere eserlerini seslendirdi.

Günün anısına seslendirilen Filistin konulu eserler ise seyircilerden yoğun alkış aldı.

Fuar, 13 Ekim'e kadar her gün 10.30-21.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda Yücel Arzen Konseri - Son Dakika

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