14. Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

14. Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

Geniş Video İzle

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenlediği yarışmada 14 fotoğraf ödül aldı, 120'si sergilendi.

24.02.2025 17:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

9 bine yakın fotoğraftan 14'ü ödüle layık görüldü

14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Sergisi

SAMSUN - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve sergilenmeye layık görülen toplam 134 fotoğraftan oluşan sergi, ziyarette açıldı.

14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması, bu yıl ilk kez Türkiye dışındaki ülkelerden de fotoğraf kabul etti. 6 farklı kategorideki yarışmaya bin 988 kişi katılarak 8 bin 776 adet fotoğraf gönderdi. Gönderilen fotoğraflardan 14'ü kendi kategorilerinde ödüle aday gösterilirken, 120 fotoğraf da sergilenmeye layık görüldü. 134 fotoğraftan oluşan serginin açılışı Canik ilçesindeki bir AVM'de bugün yapıldı.

Sergi hakkında bilgi beren Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, "Tarım ve Orman Bakanlığımız, bünyesindeki Eğitim ve Yayın Dairesi ile birlikte özel bir banka desteği ile 'Tarım ve İnsan' teması altında bu yıl 14. fotoğraf yarışmasını düzenliyor. Bu yıl ilk defa uluslararası düzeyde yarışma yapıldı. Bin 988 kişi, 8 bin 776 eserle bu yarışmaya katıldı. 14 fotoğraf derece yaparak ödül aldı, 120 fotoğraf da sergilenmeye layık görüldü. 9 Eylül 2024'e kadar yapılan müracaatlarda genel, çiftçi, öğrenci, bakanlık çalışanları, banka çalışanları ile üretimin ve üreticinin yüzyılı kategorilerinde yarışmalar düzenlendi. Yarışmada tarım ve çiftçilikle alakalı tüm anlar, fotoğraflar ile ölümsüzleştirildi. 12 kişilik jüri ekibi fotoğrafları seçti. Bugün de seçilen o fotoğrafları sergilemek için açılış yaptık. Sergimizin herkese hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Serginin 4 gün ziyarete açık kalacağı belirtildi.

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür Sanat, Samsun, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 14. Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:00 Gürsel Tekin seçimlerden önce istifa kararı almış: “HDP bakanlık alabilir“ dediğim için linç edildim Gürsel Tekin seçimlerden önce istifa kararı almış: "HDP bakanlık alabilir" dediğim için linç edildim
16:54 Araç muayenelerini artık TÜVTÜRK yapmayacak İşte dev ihaleyi kazanan şirket Araç muayenelerini artık TÜVTÜRK yapmayacak! İşte dev ihaleyi kazanan şirket
15:38 Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye
15:17 Trump’tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri Trump'tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri
10:32 Dev derbiye saatler kaldı İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri Dev derbiye saatler kaldı! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
07:45 Kars Kağızman Belediyesi’ne kayyum atandı Kars Kağızman Belediyesi'ne kayyum atandı
07:24 AK Partili Şamil Tayyar’dan MKYK tepkisi AK Partili Şamil Tayyar'dan MKYK tepkisi
05:16 Trump’tan kritik karar Bir anda herkesi kapının önüne koydu Trump'tan kritik karar! Bir anda herkesi kapının önüne koydu
04:36 Kuzey Kore, yaptırımlar için harekete geçen 11 ülkeye meydan okudu Kuzey Kore, yaptırımlar için harekete geçen 11 ülkeye meydan okudu
02:46 Çocukların gözü önünde kardeşi ve yengesini silahla vurarak öldürdü Çocukların gözü önünde kardeşi ve yengesini silahla vurarak öldürdü
00:57 İsrail Ordusu, 23 yıl sonra Batı Şeria’ya girdi İsrail Ordusu, 23 yıl sonra Batı Şeria'ya girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 18:29:29. #1.11#
SON DAKİKA: 14. Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.