14. Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

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9 bine yakın fotoğraftan 14'ü ödüle layık görüldü

14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Sergisi

SAMSUN - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve sergilenmeye layık görülen toplam 134 fotoğraftan oluşan sergi, ziyarette açıldı.

14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması, bu yıl ilk kez Türkiye dışındaki ülkelerden de fotoğraf kabul etti. 6 farklı kategorideki yarışmaya bin 988 kişi katılarak 8 bin 776 adet fotoğraf gönderdi. Gönderilen fotoğraflardan 14'ü kendi kategorilerinde ödüle aday gösterilirken, 120 fotoğraf da sergilenmeye layık görüldü. 134 fotoğraftan oluşan serginin açılışı Canik ilçesindeki bir AVM'de bugün yapıldı.

Sergi hakkında bilgi beren Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, "Tarım ve Orman Bakanlığımız, bünyesindeki Eğitim ve Yayın Dairesi ile birlikte özel bir banka desteği ile 'Tarım ve İnsan' teması altında bu yıl 14. fotoğraf yarışmasını düzenliyor. Bu yıl ilk defa uluslararası düzeyde yarışma yapıldı. Bin 988 kişi, 8 bin 776 eserle bu yarışmaya katıldı. 14 fotoğraf derece yaparak ödül aldı, 120 fotoğraf da sergilenmeye layık görüldü. 9 Eylül 2024'e kadar yapılan müracaatlarda genel, çiftçi, öğrenci, bakanlık çalışanları, banka çalışanları ile üretimin ve üreticinin yüzyılı kategorilerinde yarışmalar düzenlendi. Yarışmada tarım ve çiftçilikle alakalı tüm anlar, fotoğraflar ile ölümsüzleştirildi. 12 kişilik jüri ekibi fotoğrafları seçti. Bugün de seçilen o fotoğrafları sergilemek için açılış yaptık. Sergimizin herkese hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Serginin 4 gün ziyarete açık kalacağı belirtildi.