Üye Girişi
Son Dakika Logo

14. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı Rekor Katılımla Gerçekleşti

05.04.2026 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da düzenlenen karnavala 1 milyon kişi katıldı, kent ekonomisine önemli katkı sağlandı.

ADANA'da bu yıl 14'üncü kez düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'na 1 milyonun üzerine kişinin katıldığı, kent ekonomisine rekor düzeyde katkı sağlandığı bildirildi.

Çukurova'da 'baharın habercisi' olan portakal çiçeği kokusunu tüm ülkeye yaymak amacıyla 'Nisan'da Adana'da' sloganıyla bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, kent dışından gelen 200 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı. Ünlü sanatçıların yer aldığı açılış ve kapanış konserleri, sergiler, dans ve folklor gösterileri, lezzet ekinlikleri, Adana hediyelikleri stant alanları gibi birçok etkinlik de karnaval ziyaretçilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Karnaval kapsamında yer alan 'Portakallı Lezzetler Yarışması', kentin en önemli tarım ürünlerinden olan narenciyeyi, sevilen lezzetlerle buluşturdu. Ayrıca birbirinden renkli kostümlerin kıyasıya yarıştığı kostüm yarışmasında dereceye girenler de ödüllendirildi.

Etkinliklere 1 milyonun üzerine kişi gelirken, tam kapasiteyle hizmet veren oteller, kafe ve restoranlar, mağazalar, toptancılar, perakendeciler, bakkallar, marketler, kadın ve genç girişimcilerle birlikte her ölçekte esnafın rekor düzeyde gelir elde etmesinin beklendiği bildirildi. Karnavalın fikir öncüsü Ali Haydar Bozkurt, karnavalın artık bir marka haline geldiğini, bu değerin hep birlikte yaratıldığını belirterek, gelecek yıl daha iyisini yapmak için çalışacaklarını belirtti.

Ayrıca Atatürk Parkı ve Merkez Park'taki stantların, 8 Nisan akşamına kadar açık kalacağı ve ziyaretçilerin ilgi duyduğu etkinlere katılabilecekleri bildirildi.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Ekonomi, Adana, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 10:44:16. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.