155 bin kişi ilmek atarak bu portreyi ördü - Son Dakika
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Kültür Sanat

155 bin kişi ilmek atarak bu portreyi ördü

Samsun'da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 155 bin kişi tarafından ilmek atılarak oluşturulan Atatürk portresi, yoğun talep nedeniyle planlanan süreden 2 gün önce tamamlandı. Festivalde ayrıca 55 bin taşla yapılan mozaik de tamamlandı. Hem mozaik hem de kilim, festival sonunda hediye edilecek.

14.06.2024 19:31
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155 bin kişi ilmek atarak bu portreyi ördü

SAMSUN - Samsun'da 155 bin kişinin ilmek atarak oluşturduğu Atatürk portresi, yoğun talep nedeniyle planlanan süreden 2 gün önce tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla 16 şehirde çok daha kapsayıcı etkinliklerle yaygınlaştırdığı Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki dördüncü ayağı, Samsun'da devam ediyor. 30 ayrı mekanda 1000'e yakın sanatçının katıldığı, sona yaklaşıldığı festivalin açılışında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ilk ilmeğini attığı ve 155 bin farklı kişinin ilmek atarak oluşturduğu Atatürk portresi, bugün atılan son ilmek ile tamamlandı. Portrenin son ilmeğini dokuma tezgahının başına geçen temsili Atatürk attı. 16 Haziran'da bitirilmesi planlanan portre, Panorama Müzesi önünden geçen vatandaşların yoğun talebi nedeniyle planlanan süreden 2 gün önce tamamlandı.

155 bin farklı kişi ilmek atarak oluşturdu

Festival kapsamında Samsun Panorama Müzesi önüne kurulan kilim dokuma tezgahında Atatürk portresi ilmek ilmek örüldü. 155 bin kişinin tek bir ilmek atarak oluşturduğu portrenin son ilmeğinin atılmasının ardından İhlas Haber Ajansı'nabilgi veren Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, "Atatürk'ün şehrindeyiz, Milli Mücadele'nin başladığı şehirdeyiz ve Kültür Yolu projesindeyiz. Projede 600'ü aşkın etkinlikler yaptık. O etkinliklerden en sembolik olanı da Atatürk posterini taş mozaikle işledik ve arkadaşlarımızın yardımıyla son mozaiği de bugün koyduk. Bundan 9 gün önce Kültür Yolu Festivali başladığı zaman bakanımıza ilk taşı koydurmuş ve ilk ilmeği attırmıştık. Bugün son ilmeği attık ve kilimden bir Atatürk posteri dokuduk yine son ilmeği temsili Atatürk'e attırdık. Son mozaiği de yine temsili Atatürk'e koydurduk. Atatürk'ün şehrinde böyle çok sembolik ve çok anlamlı bir etkinliği de gerçekleştirmiş ve bitirmiş olduk. Samsun'u da böylece Türkiye'ye bir Atatürk şehri olarak yeniden göstermiş olduk. Projemiz tamamlandı. 155 bin ilmek atacağız demiştik. İlk ilmeği Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a attırmıştık. Son ilmeği az önce temsili Atatürk'e attırdık ve son ilmekle beraber 155 bin ilmekle beraber Atatürk posterini ve kilimini bitirdik. Öte yandan 55 bin taşla mozaiği tamamladık. Neden 55 bin? Tabii ki Samsun'un plaka numarası. 55 bin kişi hep beraber mozaik koyduk. İlk mozaiği yine festivalimizin başlangıcında bakanımıza koydurmuştuk. Şimdi de son 55'inci mozaiği az önce huzurlarınızda koyduk ve bitirdik. Böylece bu projeyi de tamamlamış olduk" dedi.

Planlanan süreden önce bitirilen 55 bin kişinin işlediği mozaik ve 155 bin kişinin dokuduğu kilim, festival sonunda hediye edilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 155 bin kişi ilmek atarak bu portreyi ördü - Son Dakika

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