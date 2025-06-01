17. Türkçe Tiyatro Festivali Sona Erdi

Konya'da düzenlenen "17. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali" tamamlandı.

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen festivalin son gününde, Gürcistan Hareket Tiyatrosu "Hamlet" oyununu, Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde izleyiciyle buluşturdu.

William Shakespeare'in yazdığı, söz ve müziğini Sandro Nikoladze'nin yaptığı, Kakha Bakuradze'nin yönettiği Hamlet, seyirciden büyük beğeni topladı.

Festivale bu yıl, Hollanda, Azerbaycan, Kıbrıs, Bulgaristan ve Gürcistan'dan gelen 5 yabancı ekibin yanı sıra 13 yerli grup katıldı.

Festival boyunca 20 seçkin oyun 32 temsil ile sanatseverlerle buluşturuldu.