Kültür Sanat

19 Mayıs kutlamalarında birlik ve beraberlik pozu

Devlet ricali, AK Parti, CHP ve MHP'li yöneticilerden yan yana 19 Mayıs pozu

BARTIN - Bartın'da renkli geçen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında buluşan devlet protokolü ve siyasetçiler, birlikte günün anısına çekilen hatıra pozunda da yan yana yer aldı.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Bartın' da da coşkuyla kutlandı. Çelen bırakılması ile başlayan kutlamalarda, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ise günün önem ve anlamını belirten konuşma yapıldı. Şiirlerin de okunduğu törende, halkoyunları, karate, tekvando ve jimnastik gösterileri de yer aldı. Katılımcıların ilgiyle izlediği kutlamalar da renkli görüntüler yer aldı.

Devlet ricali ve siyasiler aynı karede yan yan yana

Kutlamalar esnasında katılan protokol arasında Bartın Valisi Nurtaç Arslan, sıra polis ve askeri erkan, kamu kurumlarının yöneticilerinin yanı sıra Ak Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, CHP'li Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, Ak Parti, CHP ve MHP'nin il başkanları, yöneticileri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de yer aldı.

Kutlamalar sonunda ise açılan dev Türk Bayrağı'nın yanında kutlamalara katılan ekiplerle, davetliler günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi. Hatıra pozunda ise devlet ricalinden, siyasi partilerin temsilcilerine kadar her kesimin temsilcileri yan yana aynı karede yer alması ise vatandaşlar tarafından "birlik ve beraberlik pozu" olarak değerlendirildi.