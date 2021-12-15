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19. Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali başladı - Son Dakika

19. Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali başladı

15.12.2021 14:24
19. Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 19. Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 19. Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali başladı.

Tayyare Kültür Merkezi'nde, Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği (UNIMA) ile Karagöz ve Kukla Oyunları Araştırma ve Uygulama Merkezinin (KARAKUM) sanatsal desteğiyle organize edilen festivalin açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın Türk gölge oyunları geleneğinin merkezi konumunda olduğunu söyledi.

Festivalin, farklı kültürlere ait gölge ve kukla sanatlarını tanıtmak, kültürel ve sanatsal anlamda uluslararası paylaşım ve iletişim ortamı oluşturmak, bu sanatlar yoluyla ülkeler arasındaki dostluğu geliştirmek amacıyla gerçekleştirildiğini belirten Aktaş, " Rusya, Çekya, İspanya, Bulgaristan, Moldova, Arnavutluk'tan 6 ekip ve 13 yerli grubun katılımıyla yapılacak festival, çocukların ve gençlerin hayal dünyasını zenginleştirecektir. Kukla ve gölge oyunlarına gönül veren, merak duyan tüm sanatseverlere iyi seyirler." diye konuştu.

UNIMA Türkiye Milli Merkezi Başkanı Enis Ergün de festival için çok güzel gösteriler hazırlandığını aktardı.

Ergün, "Karagöz'ün rengarenk dünyası, festival boyunca sizlerle olacak. Yurt dışından gelen misafirler büyük bir heyecanla gösterilerini sunmak için bekliyor. Çocuklara ve yetişkinlere yönelik atölyeler gerçekleştirilecek. Bursa Uludağ Üniversitesinde bir panel olacak." dedi.

KARAKUM Müdürü İbrahim Öztahtalı ise Karagöz'ün Bursa'nın gurur kaynaklarından biri olduğunu dile getirerek, "Karagöz'ü, kuklayı ve gölge oyunlarını, akademik bir temele oturtmayı, ciddi araştırmalar yaparak bu sanatları dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Törende, bir önceki festivalden bu yana hayatını kaybeden, Karagöz'ü canlandıran oyuncu Hüseyin Bağlar anısına kızı Nihan Bağlar'a, Duygu Tansı anısına eşi Halide Oya Tansı ve Mahmut Fazıl Kısakürek anısına UNIMA Türkiye Milli Merkezi Başkanı Ergün'e plaket takdim edildi.

Ardından Karagöz sanatçısı Seçkin Güneş ve Osman Ezgi'ye, ustaları ve aynı zamanda UNIMA Bursa Şube Başkanı Şinasi Çelikkol tarafından peştamal bağlandı.

Programda, Türkiye'nin en genç karagöz sanatçısı Hasan Mert Karakaş, "Salıncak" adlı Karagöz oyununu sahneledi.

Yurt içi ve dışından ekiplerin 34 gösteriyle sahne alacağı festival, 19 Aralık'ta sona erecek.

19. Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali başladı
19. Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali başladı
19. Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali başladı
19. Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali başladı
19. Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Festival, Karagöz, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 19. Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali başladı - Son Dakika


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