1944 Çerkeş depreminin ardından inşa edilen cami kendine hayran bırakıyor

ÇANKIRI - Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 1944 Çerkeş Depreminden hemen sonra inşa edilen Demirci Şeyh Timuri Camii yıllardır tarihe tanıklık ediyor.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 1944 Çerkeş depremi sonrası inşa edilen Demirci Şeyh Timuri Camii 79 senedir tarihe tanıklık ediyor. Avlusunda Demirci Şeyh Mustafa Efendi'nin kabri yer alan tarihi camii dikdörtgen planı, düz tavanı ve kiremit çatısıyla görenleri hayran bırakıyor. İlçeyi ziyaret eden turistlerin uğrak noktası olan Demirci Şeyh Timuri Camii, dron ile görüntülendi.

Camiyi ziyaret eden Sıla Bıyıklı, "1944 Çerkeş depremi sonrası 1945 yılında yapıldığı söylenilen Demirci Şeyh Timuri Camii tarihi dokusu ve konak görünümüyle cidden kendine hayran bırakıyor. Ayrıca caminin bitişiğindeki küçük bir bölümde ahşap tek bir sandukadan oluşan türbe, 'Demirci Şeyh Mustafa Efendi' olarak ta anılmaktadır. Herkesin buraya gelip ziyaret etmesini öneririm" dedi.