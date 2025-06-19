Ankara'da '1990'lar Eski Türkiye Sergisi' açıldı

ANKARA - Ankara Kültür Sanat ve Medeniyet Derneği tarafından, '1990'lar Eski Türkiye Sergisi'nin açılışı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının desteğiyle, Ankara Kültür Sanat ve Medeniyet Derneği tarafından Ankara Sanat Galerisi ve Müzayedecilik Evi'nde '1990'lar Eski Türkiye Sergisi'nin açılışı yapıldı. Sergide, 90'lı yılları anlatan birçok gazete sayfası ve fotoğraf yer aldı. Açılış törenine, Dernek Başkanı Eyüp Gökhan Özekin, İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir ve çak sayıda davetli katıldı.

"90'lar yakın tarihimizde çok ciddi kare lekeleri barındıran bir dönem oldu"

İletişim tarihine bakıldığında 90'ların çok kritik dönemler olduğunu ve aslında çok ciddi lekeleri de barındırdığının görüldüğünü ifade eden İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir, "Siyasal istikrarımızı, iç güvenliğimiz ve benzeri noktalardaki birçok problemi özellikle yaşadığımız dönemler olarak unutamayız. 90'lar yakın tarihimizde çok ciddi kare lekeleri barındıran bir dönem oldu. Bu dönemin unutulmaması, ülkemizin yine bu tarz siyasal istikrarsızlıklarla karşılaştırılmaması, karşı karşıya gelmemesi, aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinin bugün bize ne ifade ettiğini daha farklı alanlarda hem iletişim ekosisteminin içerisinde hem de kültürel alanlarda görmemiz açısından bu serginin önemi çok kıymetli" diye konuştu.

"90'lı yıllar her günü başka bir kaos"

Medeniyet Derneği Başkanı Özekin de, İletişim Başkanlığı'nda serginin gününü belirleme çalışmalarına değinerek, "Bazı manidar günler belirleyelim dedik. Her gün o kadar ciddi skandallar olmuş ki işte 11 Haziran yapsak Batı Çalışma Grubun kuruluş. 18 Haziran'da yapsak hükümetin cebren ve postmodern darbeyle indirilmesinin yıl dönümüymüş. 21 Haziran ise Necmettin Erbakan'ın istifasına sunduğu günmüş. Dedik ki biz artık herhangi bir güne sabit kalmayalım çünkü 90'lı yıllar her günü başka bir kaos" ifadelerini kullandı.

Sergi, pazar günleri hariç her gün 10.00 - 17.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.