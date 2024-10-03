2 Bin Yıllık Su İletim Hattı Bulundu - Son Dakika
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Kültür Sanat

2 Bin Yıllık Su İletim Hattı Bulundu

Alexandria Troas Antik Kenti'nde 2 bin yıllık temiz su iletim hattı kazılarla açığa çıkarıldı.

03.10.2024 12:25
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2 bin 400 yıllık Alexandria Troas Antik Kenti'nde 2 bin yıllık temiz su iletim hattı bulundu

2 bin yıllık temiz su iletim hattı ortaya çıkarıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyündeki 2 bin 400 yıllık Alexandria Troas Antik Kenti'nde, kentin merkezindeki forum bölgesinin kuzeyinde devam eden kazı çalışmalarında 2 bin yıllık temiz su ileti hattı bulundu. Su sisteminin çok iyi korunarak deforme olmadığı dikkat çekti.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyündeki Alexandria Troas Antik Kenti'nde kazı çalışmaları 1 Temmuz'da başladı. Yıl sonuna kadar kazı çalışmalarının devam etmesi planlanıyor. Kazı çalışmaları 2011 yılından bu yana Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Öztepe başkanlığında sürdürülüyor. Bu yıl kazı çalışmaları yaklaşık 40 kişilik ekipler gerçekleştiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ve maddi desteğinin yanı sıra Ankara Üniversitesi, İÇDAŞ AŞ'nin desteklediği Alexandria Troas Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları bu yıl kentin merkezi konumunda olan forum merkezi ile forum merkezinin çeşitli noktalarında devam etti. Forum bölgesinin Kuzeyinde devam eden kazı çalışmalarında 2 bin yıllık temiz su ileti hattı bulundu. Kazı çalışmalarında ortaya çıkan su sisteminin çok iyi korunarak deforme olmadığı dikkat çekti.

Alexandria Troas Antik Kenti'nde kazı çalışmalarının 3 aydır devam ettiğini belirten Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Alexandria Troas Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Erhan Öztepe, "Bu yıl kazılarımızın 14'üncü yılı. Ağırlıklı olarak forum bölgesi dediğimiz kentin merkezinde çalışmaları yürüttük. Bu yıl da kentin forumun doğu sınırında özellikle podyumlu salon olarak polygonal yapının çevresini araştırıyorduk. Doğu bölgesinde bir yapı kompleksi bulduk. Kısmen açığa çıkarıldı. Önümüzdeki yıllarda burada da çalışmalar devam edecek. Şuanda Kuzey bölgesinde çalışıyoruz. Daha önce açığa çıkardığımız podyumlu salonun kuzeyindeki 3 mekanın iç kısımlarında çalışmaları derinleştirdik. Buradaki çalışmaları derinleştirdikçe kentin su sistemine ilişkin yeni izlere rastladık" dedi.

Sisteme ilişkin izlerden de bahseden Kazı Başkanı Prof. Dr. Erhan Öztepe, sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle temiz suyun taşınması için kullanılan künk hattına karşılık geldi yaptığımız çalışmalar. Şu anda arkadaşlarımız su sisteminin olduğu bölgeyi temizliyorlar. Su sisteminin bu alandaki izini takip edeceğiz. Su sistemi çok iyi korunarak deforme olmamış. Belgeleyeceğiz ve koruma altına alacağız. Sonrasında da bu künk hattının nerelere ulaştığıyla ilgili jeofizik metotlarından da yararlanarak takibini yapmaya çalışacağız. Aslında forum alanı içerisinde hem atık su, hem temiz su sistemleriyle ilgili alanlar ve kanallar, pişmiş toprak kanal hatları bugüne kadar çıkmıştı. Bu hat yenisi olarak karşımızda duruyor. Bu temiz su hat sistemi tarihlendirme olarak yapının da tarihini göz önünde bulundurursak milattan sonra 1'inci yüzyılın iç gibi yani yaklaşık 2 bin yıllık bir su iletim hattıyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz."

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Çanakkale, Kültür, Turizm, Ezine, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 2 Bin Yıllık Su İletim Hattı Bulundu - Son Dakika

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