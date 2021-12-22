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2. Meclis'in sığınağı, dijital sanat sergi alanı oldu - Son Dakika

2. Meclis'in sığınağı, dijital sanat sergi alanı oldu

22.12.2021 11:25
2. Meclis'in sığınağı, dijital sanat sergi alanı oldu

Cumhuriyet Müzesi olarak kullanılan 2. Meclis'te, savaş durumunda milletvekillerinin çalışmalarına devam etmesi için yapılan sığınak, dijital sanatlar sergi alanı olarak hizmet verecek.

Cumhuriyet Müzesi olarak kullanılan 2. Meclis'te, savaş durumunda milletvekillerinin çalışmalarına devam etmesi için yapılan sığınak, dijital sanatlar sergi alanı olarak hizmet verecek.

2. Dünya Savaşı yıllarında Meclis'in olağanüstü koşullarda, kısa süreli aralıklarda çalışmasını sağlamak amacıyla yarım daire planlı yapılan, zamanla depo olarak kullanılmaya başlanan "Büyük Sığınak", Kültür ve Turizm Bakanlığınca aslına sadık kalınarak restore edildi.

Genel Kurul Salonu olarak kullanılması planlanan geniş salonun yanı sıra toplantı, arşiv ve yazman odaları olarak kullanılabilecek küçük odaların da yer aldığı, dış duvarları ve tavanı yaklaşık 1,2 metre kalınlıkta olan sığınak, Türkiye'nin ilk dijital sanatlar sergi alanı olarak sanatseverlerin hizmetine sunulacak.

Açılışı bugün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapılacak sergi alanında ilk olarak "Avrupa'nın 100 yaratıcı genç yeteneği" arasında gösterilen tasarımcı Tamer Nakışçı konuk edilecek.

CerModern'in Kültür ve Sanat Programları Yönetmeni Zihni Tümer'in küratörlüğünde düzenlenen ilk sergide, Nakışçı "Subliminal" adını verdiği seçkisinde yer alan dijital ve kinetik işlerini başkentlilerle buluşturacak.

Büyük Sığınak sergi alanı, 11.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek, "Subliminal" sergisi ücretsiz gezilebilecek.

"Yabancı ve yerli değerli sanatçılarımızı ağırlayacağız"

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, AA muhabirine, 1924-1960'ta hizmet veren 2. Meclis binası için 1936'da bir sığınak projesi hazırlanarak, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e sunulduğunu onun da onayıyla başlanan inşaatın 1942'de tamamlandığını söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni hizmet binasına geçmesiyle sığınağın da depo olarak kullanılmaya başlandığını belirten Yazgı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ile kampüsümüzü gezerken buradaki sığınak yapısını gördüğümüzde nasıl Ankara'nın kültür sanat hayatına dahil edilebileceği konusunda çalışmalarımıza başladık. Küratör arkadaşlarımız ve sanatçılarımızla nasıl değerlendirebiliriz diye düşündük. Ankara'da dijital, yeni medya tasarımı çalışmalarında bir mekanın olmadığını tespit ettik. Burası 1320 metrekarelik bir alan. Koridorlarıyla beraber de kullanılabilecek dijital sergi alanı yapmaya karar verdik."

Yazgı, kapı kollarından musluklarına, elektrik düğmelerinden sigortalarına kadar tamamen özgün mimarisine sadık kalarak restorasyon çalışması yaptıklarını vurguladı.

Sergi programını oluşturduklarını dile getiren Yazgı, "Yerli ve yabancı değerli sanatçılarımızı ağırlayacağız. Tüm genç arkadaşlarımızın çalışmalarını gösterebileceği etkinlikler, atölye çalışmaları planlıyoruz." diye konuştu.

Yazgı, 23 Nisan, 29 Ekim gibi milli bayramlarda sergi alanının ruhuna uygun özel çalışmalar yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Subliminal" adlı seçkisiyle ilk kez başkentli sanatseverlere buluşacak, ulusal ve uluslararası ödüllere sahip tasarımcı Tamer Nakışcı da asıl mesleğinin endüstriyel tasarım olduğunu, ancak sanat ve tasarımın birleştiği bir noktada durduğunu söyledi.

Jenerasyonların değişmesiyle sanat kavramının da değiştiğine dikkati çeken Nakışçı, "Sanat, karşı tarafa hissettirdiklerinizle alakalı." dedi.

"Dijital sanat projeleri için çok güzel bir tuval sağlayacak"

Yaptığı işlerde gelecekten beslendiğini dile getiren Nakışçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geleceğin dünyasının nasıl olacağını kafanızda kurguladığınız zaman, nasıl olmasını istediğinizi içinizde hissettiğiniz zaman her yaptığınız proje buraya doğru bir adıma dönüşüyor. Ben de bu bağlamda günümüz için projeler yaparken, ürünler tasarlarken bir yandan da yarının hayallerini kurduğum bir denge içerisindeyim."

Nakışçı, neyin sanal neyin gerçek olduğunun birbirine karıştığı, belki de çok da önemli olmadığı yeni bir çağa geçildiğini belirterek, Türkiye'de sadece dijital sanat için ayrılmış mekanların hizmete sunulmasının çok olumlu olduğunu söyledi.

Büyük Sığınağı, "karakteri olan, özgün bir mekan" olarak tanımlayan Nakışçı, "Dijital sanat projeleri için çok güzel bir tuval sağlayacak. Ben de burada 3 boyutlu, hacimsel projelerle yer almak istedim." diye konuştu.

Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet, Türkiye, Savaş, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 2. Meclis'in sığınağı, dijital sanat sergi alanı oldu - Son Dakika


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