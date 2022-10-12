2'nci Sultanbeyli Kısa Film Yarışması'nın başvuruları devam ediyor - Son Dakika
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2'nci Sultanbeyli Kısa Film Yarışması'nın başvuruları devam ediyor

12.10.2022 15:56
2'nci Sultanbeyli Kısa Film Yarışması'nın başvuruları devam ediyor

Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması 15-18 Aralık tarihleri arasında 2'nci kez düzenlenecek.

Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması 15-18 Aralık tarihleri arasında 2'nci kez düzenlenecek. Başvuruları devam eden yarışmada birinci olan filme 20 bin, ikinci filme 15 bin, üçüncü filme ise 10 bin lira para ödülü verilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla yapılan yarışmayla kısa film türünün gelişmesine destek olmak, Türkiye'de kısa film ve sinema endüstrisinin gelişmesine katkıda bulunmak ve kısa film türündeki yapımları seyircisiyle buluşturmak amaçlanıyor. Yarışmada bu yıl ilk kez En İyi Müzik, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Kurgu ödülleri sahiplerini bulacak. Jüri değerlendirmesinin ardından kazananlara 5 bin'er lira para ödülü takdim edilecek.

YARIŞMANIN KURALLARI

Yarışmaya tür ayrımı olmadan kurmaca, belgesel, deneysel ve canlandırma türlerinden herhangi birinde 1 Ocak 2020 tarihinden sonra çekilmiş süresi 20 dakikayı geçmeyen filmler başvuru yapabiliyor. Birinci olan filme 20 bin, ikinci filme 15 bin, üçüncü filme ise 10 bin lira para ödülü verilecek. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da finale kalan ancak dereceye giremeyen 6 filme de 3'er bin lira gösterim telifi ödenecek.

JÜRİNİN BELİRLEDİĞİ BİR FİLM DE ÖDÜL ALACAK

Yarışmada dereceye giren ilk üç film dışında jürinin belirlediği bir finalist film iseJüri Özel Ödülü olarak 7 bin lira ile ödüllendirilecek.

Son başvuru tarihi ise 11 Kasım olarak açıklandı.


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Kaynak: DHA

Aralık, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 2'nci Sultanbeyli Kısa Film Yarışması'nın başvuruları devam ediyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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