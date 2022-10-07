20. Devlet Fotoğraf Yarışması sonuçlandı - Son Dakika
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20. Devlet Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

07.10.2022 13:14
20. Devlet Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türkiye'de fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını desteklemek ve fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak üzere bu yıl 20'ncisi düzenlenen Devlet Fotoğraf Yarışması'nın sonuçları açıklandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türkiye'de fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını desteklemek ve fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak üzere bu yıl 20'ncisi düzenlenen Devlet Fotoğraf Yarışması'nın sonuçları açıklandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce 3 ayrı kategoride düzenlenen yarışmada, seçici kurulun değerlendirdiği, 611 katılımcının 1451 eseri arasından 56 fotoğraf ödüle layık görüldü.

"İnsan ve Yaşam" kategorisinde 2 başarı ve 17 sergileme, "Doğal Hayat" kategorisinde 3 başarı ve 16 sergileme, "Tarihi Yapılar" kategorisinde ise 2 başarı ve 16 sergileme ödülünün verileceği yarışmada eser sahiplerine takdim edilecek toplam para ödülü ise 119 bin lira olacak.

Yarışma sonuçlarına, http://guzelsanatlar.ktb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

Yarışmanın seçici kurulu

Ödüle layık görülen eserlerin değerlendirmesini yapan akademisyen ve fotoğraf sanatçılarından oluşan seçici kurulda Prof. Emre İkizler, Dr. Sefa Ulukan, Celal Gezici ve Dilek Uyar ile Bakanlık temsilcisi olarak da Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alper Özkan yer aldı.

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Kaynak: AA

Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 20. Devlet Fotoğraf Yarışması sonuçlandı - Son Dakika

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