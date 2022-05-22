20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali gala konseriyle başladı - Son Dakika
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20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali gala konseriyle başladı

22.05.2022 01:04
20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali gala konseriyle başladı

Mersin'de bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Müzik Festivali, gala konseriyle başladı.

Mersin'de bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Müzik Festivali, gala konseriyle başladı.

Festivalin Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser öncesi yaptığı konuşmada, "Mersin halkı her şeyin en iyisini hak ediyor. Dolayısıyla kolları sıvadık. Bizler bu işin gönüllü neferleriyiz. Festivalimiz tüm bu işe katkıda bulunanlarla ve seyircilerimizle güzel. Herkese teşekkür ediyorum."dedi.

Ardından festival kapsamındaki ödüller sahiplerine verildi.

Şef Murat Cem Orhan yönetiminde gerçekleştirilen gala konserinde Asude Karayavuz, Hale Soner Kekeç, Erdem Erdoğan, Caner Akgün seyircilerle buluştu.

Kentte, 11 Haziran'a kadar devam edecek festivalde 3'ü ücretsiz 12 konser verilecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali gala konseriyle başladı - Son Dakika


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