200 yıllık Çarşı Hamamı restorasyonu tamamlanıyor

200 yıllık tarih yeniden ayağa kaldırılıyor
MALATYA - Malatya'nın Arapgir ilçesinde bulunan Osmanlı dönemine ait 200 yıllık Çarşı Hamamı sürdürülen restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılıyor.
Arapgir ilçe merkezinde bulunan Osmanlı dönemine ait 200 yıllık Çarşı Hamamı sürdürülen restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılıyor.
Tarihi Mir-i Liva Ahmet Paşa Caminin hemen yan tarafında bulunan bir süre önce de Arapgir Belediyesi'nin girişimleriyle restorasyona alınan dikdörtgen şeklindeki çift kubbeli Çarşı Hamamı'nda zarar görmüş kısımları restorasyon kapsamında orijinaline uygun yenilenirken, çalışmaların bu yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.
"Klasik bir Osmanlı Hamamı"
Han ve hamam kültürünün Osmanlı da önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, " Çarşı Hamamı köşegen diye tarif ettiğimiz iki kubbeli, arka kısımdan cehennemlik girişli tipik bir Osmanlı hamamıdır. Kubbeleri yıkılan hamam yıllarca kapalı kaldı. Daha sonra belediye başkanı seçildikten sonra 3-4 yıl süren kamulaştırılma çalışmalarının ardından yapı belediye mülkiyeti haline getirildi. Dönemin Malatya Valisi Ulvi Saran'a sunulan bir proje ile restorasyon çalışmalarına başlamıştık. Süreç içerisinde yaşanan bir takım talihsizlikler 7 yıl devam eden mahkeme süreci nedeniyle dış cephe restorasyonları tamamlanmışken iç fonksiyonları gecikmiş oldu. İnşallah yıl içerisinde eksik kalan kısımlarında tamamlanarak Arapgir halkını Osmanlı hamam kültürünü yaşayacak bir mekana kavuşmasını arzu ediyoruz. Kavuşturmayı da yıllara sari gecikmeye özür borcu ve ecdadın yaptığı bu eserlerinde yaşatılmasını da bir görev kabul ediyoruz" diye konuştu
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