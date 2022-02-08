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2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa, Saraybosna'da tanıtıldı - Son Dakika

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa, Saraybosna'da tanıtıldı

08.02.2022 16:53
2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa, Saraybosna'da tanıtıldı

38'inci Saraybosna Kış Festivali'nde, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti tanıtım etkinlikleri düzenlendi.

38'inci Saraybosna Kış Festivali'nde, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti tanıtım etkinlikleri düzenlendi.

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa konulu resim sergisinin açıldığı etkinlik, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Bursa Kültür AŞ Genel Müdürü Fetullah Bingül, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Saraybosna Kış Festivali Müdürü İbrahim Spahic ve Stari Grad Belediye Başkanı İbrahim Hadzibajric'in katılımları ile başladı.

Bursa ve Saraybosna'nın 1972'den beri kardeş belediyeler olduğunu hatırlatan Bingül, "Güçlü bağlarımızın ve dostluğumuzun sonsuza kadar sürmesini umut ediyorum." dedi.

Bursa'nın, Balkanlar'dan birçok kültür izine rastlanan bir şehir olduğunu belirten Bingül, "Bursa, mimari ve kültürün en güzel örneklerinin, doğal güzelliklerin, yaz ve kış turizmine yönelik imkanların olduğu, tarihi bir şehirdir." dedi.

Büyükelçi Girgin, Saraybosna ve Bursa gibi birbirine benzeyen başka bir iki şehrin daha olmadığını ifade ederek "Saraybosna ve Bursa'ya baktığınızda gerçekten benzer olduklarını göreceksiniz. Her iki şehir de tarih boyunca başkent olmuşlar. Büyük bir kültürel mirasa sahipler. İnsanları, yeşilliği, doğası bu iki şehri birbirine bağlıyor." dedi.

Kaseinov da "TÜRKSOY, üyeleri arasındaki bağları ve iş birliğini güçlendirmek için çalışıyor. Üyelerimiz olan kardeş halklarımızla dostluk bağlarını koruyarak ortak kültürümüzü, dilimizi, tarihimizi ve geleneklerimizi keşfetmeyi, geliştirmeyi, korumayı, yaşatmayı, gelecek nesillere aktarmayı hedeflemekteyiz." açıklamasında bulundu.

Uluslararası Saraybosna Kış Festivali Müdürü İbrahim Spahic, "Saraybosna ve Bursa'nın çok güçlü bağları olduğuna inanıyorum." dedi.

Uluslararası Saraybosna Kış Festivali'nde, Düsen Kaseinov'a "Özgürlük Ödülü"

38'inci Saraybosna Kış Festivali'nin Resmi Açılış Töreni'nde hümanizme, kültüre, insan hakları ve özgürlüklerine katkılarından dolayı TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'a "Özgürlük Ödülü" (Nagrada Sloboda) verildi.

Çeşitli etkinliklerle 21 Mart'a kadar sürecek festivalin resmi açılış töreni, 7 Şubat'ta Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri Orduevi'nde düzenlendi.

Başkent Saraybosna'da 1984 yılından itibaren devam eden ve şehrin kuşatıldığı dönemde bile programlarına ara vermeyen festivalin açılışına Saraybosna Müzik Lisesi, Jajce Eski Şehir Şövalyeleri, Saraybosnalı müzik okulunun genç sanatçıları, çello sanatçısı ve Festivalin Kültür Elçisi Belma Alic'in yanı sıra birçok sanatçı katıldı.

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Türk Dünyası, Saraybosna, Balkanlar, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa, Saraybosna'da tanıtıldı - Son Dakika


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